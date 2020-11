Sabina Berman y John Ackerman intercambian acusaciones

La relación profesional entre la escritora Sabina Berman y el académico John Ackerman salió del estudio de televisión que compartían en Canal Once y para explotar en Twitter, donde los conductores del programa "John y Sabina" protagonizaron una guerra de comentarios.

La discusión se dio en el contexto el nuevo proyecto de la autora de "La mujer que buceó dentro del corazón del mundo" con Carmen Aristegui y Denise Dresser, que arrancó el viernes pasado bajo el título "Toma y daca", dentro de Aristegui Noticias.

Aunque fue el pasado viernes que se evidenciaron las fricciones entre los conductores durante la transmisión en vivo del programa "John y Sabina", al entrevistar al analista Miguel Tinker Salas sobre las elecciones en Estados Unidos, esta mañana Ackerman hizo pública su molestia, y escribió en Twitter:

"Invité Sabina Berman a Canal Once porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía, Denise Dresser", dijo en su cuenta el académico de la UNAM.

Unas horas después, Berman le respondió a Ackerman, también en Twitter:

"Estimado John Ackerman. Partamos de un par de hechos. 1. El programa donde participamos es propiedad del Canal Once. 2. Con el Canal Once firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa."

A través de un largo hilo de tuits, Berman puntualizó: "Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores, y gozamos de la libertad de expresión sin límites que el gobierno del Presidente López Obrador ha inaugurado en el país. Resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión… Y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple: no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista. Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión, y en un golpe de prepotencia te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa".

La autora de "Entre Pacho Villa y una mujer desnuda" agregó: "Ahora pretendes que el orden sea así. Tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados (que se han vuelto solo aliados políticos tuyos) y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por Canal Once".

Y concluyó: "Mal John Ackerman. Vandálico. Contrario a los principios de la 4T. Y te reitero: el programa del Canal Once no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato. Agrego también lo que ya te dijeron en otras partes: la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar, aprende a comportarte según acuerdos y contratos –y c cordialidad".

Y al final, sobre el nuevo espacio donde conversa con Carmen Aristegui y Denisse Dresser, le dijo que "es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio. Te invito a observar cómo eso es posible".

IM