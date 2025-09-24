La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en referencia al tiroteo acontecido esta mañana en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicadas en Dallas, Texas. Tres personas fueron heridas y una de ellas perdió la vida, derivado de estos hechos. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido.

Por ello, el Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quiénes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica. La representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes. De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital.

El estado de salud del herido, más allá de las lesiones, no fue confirmado.

Por otra parte, la Jefatura de la Unidad para América del Norte solicita a las autoridades estadonidenses establecer un canal óptimo de comunicación diplomática para esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada.

Estas acciones de la SRE buscan reafirmar el compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en Estados Unidos y en el exterior.

