La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que las cinco personas mexicanas que viajan a Gaza para llevar ayuda humanitaria se encuentran bien, tras reportarse ataques con drones a la Flotilla Global Sumud de la que forman parte.

Arlin Medrano, quien vieja en la Flotilla, reportó que diversas embarcaciones fueron alcanzadas por granadas aturdidoras, mientras que la embarcación Yulara fue rociada con un dispositivo químico no identificado.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que continúa con las gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de las y los connacionales que viajan en las embarcaciones.

Dijo que personal de las embajadas de México en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con las tres mexicanas y los dos mexicanos, "quienes confirmaron que se encuentran bien". "De igual forma, personal de la Cancillería entabló contacto con algunos familiares sobre lo ocurrido", apuntó.

La Cancillería aseguró que continuará con el contacto permanente con las personas mexicanas y sus familiares, además que personal de las embajadas de Israel, Grecia, Argelia y Egipto seguirá con el monitoreo de la ruta y el estado que guardan las y los mexicanos que se desplazan en los barcos por el Mediterráneo.

