SMN: Este martes se esperan temperaturas de hasta 30° en estos estados de México

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el pronóstico del clima para el 14 de febrero del 2023 se prevén temperaturas máximas de aproximadamente 30°C y mínimas de 14°C en los diferentes municipios el país, donde las lluvias serás escasas y ráfagas de viento intensas.



Norte



Hermosillo, Sonora

Se pronostican cielos cubiertos con temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 20°C no existe probabilidad de lluvia y se prevén ráfagas de viento de aproximadamente de 26 km/h.



Monterrey, Nuevo León

Están previstos cielos cubiertos, no existe probabilidad de lluvia, se alcanzarán temperaturas máximas de 18°C y mínimas de 13°C, la ráfaga del viento será de aproximadamente 13 km/h.



Culiacán, Sinaloa

Se prevén Cielos nublados al transcurso del día, se alcanzarán temperaturas máximas de 30°C y mínimas de 20°C, no existe probabilidad de lluvia y alcanzará una ráfaga de viento de 34 km/h.



La Paz, Baja California

Se alcanzarán temperaturas máximas de 30°C y mínimas de 24°C, durante el día se pronostican cielos nublados y se alcanzará una ráfaga de viento de 27 km/h.



Centro



Ciudad de México

Se prevén cielos nubosos por la mañana con temperaturas mínimas aproximadas a los 13°C. Por la tarde se alcanzarán temperaturas máximas de 20°C y se pronostican cielos despejados, a lo largo del día la ráfaga de viento será de 13 km/h, no existe probabilidad de lluvia.



Cuernavaca, Morelos

Durante el día se prevén cielos nublados, se pronostican temperaturas máximas de 20°C y mínimas de 13 km/h, la ráfaga de viento llegará aproximadamente a los 12 km/h.



Puebla, Puebla

Se pronostican temperaturas máximas de 21°C y mínimas de 13°C, existe una probabilidad de lluvia del 20% y se estima que se alcanzará una ráfaga de viento de aproximadamente 23km/h.



Zona Metropolitana



Guadalajara, Jalisco

Se pronostican cielos despejados con temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 14°C, no existe una probabilidad de lluvia. Durante el día la ráfaga del viento será de aproximadamente 13 km/h.



Zapopan, Jalisco

Están previstos cielos despejados, no existe probabilidad de lluvia, durante el día se alcanzarán temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 15°C. Durante el día la ráfaga de viento varía aproximadamente de los 5 km/h a 13 km/h.



Tonalá, Jalisco

Se pronostican cielos despejados y temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 15°C. Durante el día la ráfaga del viento será de13 km/h.



San Pedro Tlaquepaque

Están previstos cielos despejados, no existe probabilidad de lluvia, durante el día se alcanzarán temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 15°C. Durante el día la ráfaga de viento varía aproximadamente de los 5 km/h a 12 km/h.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Se prevén cielos despejados, no existe probabilidad de lluvia, durante el día se alcanzarán temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 15°C. Durante el día la ráfaga de viento varía aproximadamente de los 5 km/h a 13 km/h.



Sur



Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Están previstos cielos nublados y temperaturas máximas que alcanzarán los 25°C y mínimas que llegarán a los 17°C , no existe una probabilidad de lluvia . Durante el día la ráfaga de viento será de aproximadamente 15 km/h.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se pronostican cielos nublados con una temperatura máxima de 28°C y mínima de 18°C, se estima una probabilidad de lluvia del 30%. Durante el día la ráfaga de viento será aproximadamente de 28 km/h.



Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Se pronostican cielos medio nublados con temperaturas máximas de 28°C y mínimas de 18°C, existe una probabilidad de lluvia del 70% y ráfagas de viento de aproximadamente 12 km/h.



