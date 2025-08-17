IMSS alerta por incremento de accidentes en scooters y motocicletas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre el incremento de accidentes en motocicletas, scooters eléctricos y otros vehículos similares registrados en los Servicios de Urgencias. En este escenario, el instituto hizo un llamado a la población para extremar precauciones a la hora de utilizar uno de estos vehículos como medio de transporte, con el propósito principal de evitar incidentes que puedan derivar en lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso la pérdida de vidas humanas.

Accidentes en motocicletas y scooters, un problema creciente en México

El coordinador de Programas Médicos del IMSS, doctor Luis Ángel García Hernández, informó que las lesiones más frecuentes de las personas en estos accidentes afectan las extremidades inferiores; sin embargo, el 60% de los casos corresponde a contusiones, laceraciones o quemaduras leves ; el 40% restante involucra fracturas o lesiones graves, como quemaduras de segundo y tercer grado generadas por deslizamientos, conocidas como road rash, lesión cutánea que ocurre por fricción o abrasión contra una superficie como es el pavimento.

Lesiones más frecuentes en los accidentes: de golpes leves a fracturas graves y hasta depresión

El especialista explicó que las secuelas pueden ser múltiples y afectar la movilidad, la sensibilidad y el estado emocional de los pacientes. También mencionó que los accidentes en motocicleta pueden detonar trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático, que muchas veces son difíciles de manejar e impactan directamente en la calidad de vida del paciente y su familia, y en muchos casos llevan a la discapacidad o incluso la muerte.

Medidas de prevención para manejo de motocicleta y scooters

Con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el uso de este tipo de vehículos, el especialista recomendó no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, respetar los límites de velocidad, utilizar casco y equipo de protección completo, así como considerar el costo de dicho equipo como parte del presupuesto al adquirir una motocicleta.

"El mensaje es: enfóquense en la prevención, ocupen su casco, su equipo de protección completo, respeten la velocidad permitida en las diferentes vialidades, respeten a los peatones, respeten las áreas confinadas", puntualizó.

¿Qué hacer en caso de accidente en moto o scooter?

El doctor Ángel García indicó que "en caso de haber tenido algún accidente, acudir al Servicio de Urgencias correspondiente para que sean revisados por personal especializado y que se descarte algún tipo de lesión que pudiera traer secuelas o complicaciones en su vida".

El especialista del Seguro Social exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en caso de presenciar un accidente.

"La recomendación es valorar la seguridad de la escena y llamar de inmediato al 911 para solicitar apoyo vial y atención médica especializada. En caso de no contar con capacitación en primeros auxilios, se debe evitar mover al lesionado para no agravar su estado", aclaró.

Aumento de fracturas en México: cifras preocupantes del IMSS

García Hernández reportó un aumento en los egresos hospitalarios por fracturas. Entre 2022 y 2024, los casos aumentaron 5.4 por ciento, al pasar de 135 mil 533 a 142 mil 888 egresos por esta causa.

Abundó que, con base en los datos del Instituto registrados a mayo de 2025, se contabilizaron 60 mil 950 egresos hospitalarios de pacientes atendidos por una fractura, lo que representa aproximadamente el 43 por ciento del total registrado en 2024, tendencia que refleja un alza de la creciente gravedad de este problema de salud pública.

