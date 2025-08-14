Beca Rita Cetina: Anuncias fechas de registro para nuevos alumnos de secundaria

Durante un evento de entrega de tarjetas en la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la fecha en que padres y tutores deberán inscribir a los alumnos que ingresarán a secundaria este año, con el fin de que puedan recibir la Beca Rita Cetina.

En el marco de la entrega de tarjetas con fondos para uniformes y útiles escolares a 26 mil estudiantes de secundarias públicas de la Ciudad de México, Delgado precisó que a partir del 15 de septiembre estará abierto el registro en línea a nivel nacional.

La Beca Rita Cetina está dirigida a familias con hijos o menores bajo su cuidado que cursan la educación básica, consta de mil 900 pesos bimestrales por un estudiante más 700 pesos por cada estudiante adicional. Su objetivo es que nadie abandone la escuela por falta de recursos económicos.

"La Beca Universal Rita Cetina representa el compromiso de nuestro gobierno con la educación pública y con el bienestar de las familias mexicanas", subrayó el secretario Mario Delgado.

La jefa de gobierno capitalina, Clara Burgada, también presente en el evento, señaló que este programa es un apoyo fundamental para las familias de la ciudad, pues garantiza recursos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Ayer se distribuyeron 20 mil tarjetas y, durante la semana, se entregarán 347 mil directamente en los planteles de la Ciudad de México. En total se entregarán un millón 250 mil tarjetas a estudiantes de escuelas públicas.

¿Cómo inscribir a un alumno a la Beca Universal Rita Cetina?

Para inscribir a un estudiante a la Beca Rita Cetina son necesarios los siguientes datos:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a 3 meses)

De los estudiantes a registrar

Pasos para el registro