Debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que suelen celebrarse el último viernes de cada mes, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece algunos días de descanso para los estudiantes.

En este escenario, después del primer día feriado del ciclo escolar 2025-2026, los padres de familia se preguntan cuándo será el primer día de CTE.

Cabe señalar que el CTE es un espacio busca que los maestros trabajen en equipo, revisen avances académicos y definan estrategias para fortalecer la enseñanza en las aulas. Por esta razón, los alumnos no tienen actividades durante esa jornada.

¿Cuándo hay descanso por la reunión de Consejo Técnico Escolar en septiembre?

La SEP informó que el viernes 26 de septiembre de 2025 no habrá actividades escolares debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar.

Aunque la fecha coincide con la conmemoración del 27 de septiembre, Día de la Consumación de la Independencia, esta no es considerada como un descanso oficial por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni por la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, la suspensión de clases se debe únicamente al CTE.

¿Cuáles son las próximas suspensiones por el Consejo Técnico Escolar?

Después del 26 de septiembre, las siguientes fechas en que los estudiantes no tendrán clases por el CTE son:

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026.

Además de estas suspensiones, el calendario oficial marca días feriados como el 17 de noviembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026, así como periodos vacacionales en diciembre y en Semana Santa.

Con este esquema, la SEP busca mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos, asegurando espacios para la planeación académica sin interrumpir de manera significativa el ciclo escolar.

MB