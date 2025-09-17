Buque Cuauhtémoc reanuda operaciones tras chocar con el puente de Brooklyn

Con un zarpe simbólico de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana, este miércoles el buque-escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones tras chocar con el puente de Brooklyn, en Nueva York, en mayo de este año.

Luego del incidente, en el que fallecieron dos tripulantes, la embarcación fue reparada por un equipo de astilleros especializados.

Su salida estuvo encabezada por el comandante del buque, el capitán Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del cónsul mexicano en la ciudad, Marcos Bucio, así como con el agregado naval de México en Washington y los agregados naval y militar ante la ONU.

En concreto, Bucio visitó las instalaciones del buque y conversó con integrantes de la tripulación, "expresándoles su reconocimiento por la disciplina, el profesionalismo y el espíritu de servicio con el que representan a México en altamar".

El buque zarpará de la Gran Manzana en los primeros días de octubre para regresar a México, "consolidando una nueva travesía cargada de memoria, resiliencia y honor", apunta el consulado.

Además, indica que la jornada de hoy representa "un paso importante" tras el accidente del pasado mayo, cuando el navío chocó contra el puente de Brooklyn, provocando la muerte de los jóvenes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado.

El Cuauhtémoc, el buque insignia de la Marina mexicana, que transportaba a 277 tripulantes, impactó el pasado mayo contra el puente por razones aún sin aclarar, rompiendo los tres mástiles, una imagen que pudo ser grabada por numerosas personas con sus teléfonos móviles.

El buque, que se hizo por primera vez a la mar en 1982, arribó a la Gran Manzana el 13 de mayo en una misión de diplomacia pública, formación naval y promoción cultural, y su próximo destino era Islandia.

El cónsul volvió a agradecer hoy al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por su "solidaridad con la tripulación" y por acompañar institucionalmente al embajador mexicano, Esteban Moctezuma Barragán, y al personal del Consulado tras el accidente.

La institución destaca además que en los próximos días empleados consulares ayudarán a los 176 nuevos cadetes que se incorporarán al buque en Nueva York con sus trámites migratorios.

