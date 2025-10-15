Luego del paro de labores de ayer martes 14 de octubre en algunas oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de todo México, el órgano tributario afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores "en un marco de respecto y responsabilidad".

A través de una tarjeta informativa, indicó que la atención a los usuarios se hizo "de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional".

El SAT aseveró que solo se suspendió la operación en las oficinas de Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y en las sedes Oriente y Sur de la Ciudad de México.

Además, se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron 3 mil 258 citas en todo el país, lo que equivale a 5% del total de las citas programadas, de acuerdo con la comunicación difundida en su cuenta de X.

El SAT reafirmó su compromiso con los trabajadores del servicio público y reconoció que "su labor es esencial en la atención a la ciudadanía".

Ayer martes, el organismo recaudador de impuestos aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse.

El paro nacional de los trabajadores del SAT formó parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

