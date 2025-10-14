Empleados del SAT entrarán hoy en paro laboral

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará este martes 14 de octubre un paro nacional en demanda de mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los ajustes salariales prometidos desde inicios de año.

El movimiento, convocado por trabajadores de distintas áreas, consistirá en una manifestación pacífica de brazos caídos en todas las oficinas del país. “Buscamos visibilizar las inconsistencias e inconformidades que persisten dentro del SAT desde hace varios años”, explicó César Zaragoza, integrante del personal de enlace.

Entre las principales quejas se encuentran la restricción de vacaciones, desigualdad salarial entre personal sindicalizado y de enlace, falta de pago por horas extra y escasez de materiales básicos de oficina. Los empleados también reclaman que, pese al incremento de 12 % al salario mínimo en enero de 2025, sus sueldos no se han actualizado conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El paro podría ocasionar demoras en trámites presenciales como la obtención de la e.firma, la inscripción al RFC o la emisión de facturas. Los trabajadores aseguraron que su intención no es afectar a los contribuyentes, sino exigir respeto a sus derechos laborales. Hasta el cierre de edición, el SAT no había emitido postura oficial.