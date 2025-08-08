SAT: Estas son tus obligaciones fiscales si recibes una herencia

Heredar bienes , a pesar del beneficio económico, también implica adquirir responsabilidades legales, especialmente en el ámbito fiscal. En México, aunque en la mayoría de los casos las herencias no generan un pago directo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas físicas que residen en el país, no significa que no se deba informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Las herencias pagan impuestos ante el SAT?

Por regla general, las herencias que reciben los residentes mexicanos están exentas del ISR. Es decir, si se recibe una propiedad, dinero u otros activos por herencia, no se tiene que pagar un impuesto directo por ese ingreso. Aun así, la ley exige que, si el valor total de lo heredado rebasa los 500 mil pesos, se deberá reportar en la declaración anual, incluso si no se genera un pago de impuestos.

Aunque no se pague ISR, omitir este tipo de información puede derivar en sanciones por parte del SAT. La autoridad fiscal requiere que cualquier ingreso significativo —como una herencia— quede registrado correctamente, ya que esto ayuda a mantener la transparencia fiscal del contribuyente.

Además del marco federal, hay que considerar la legislación local. Algunos estados en México aplican el Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones (ISD). Este gravamen puede afectar a quienes reciben bienes por herencia, dependiendo del estado donde se encuentren los bienes o el heredero. Las tasas, condiciones y exenciones varían según cada entidad federativa.

En ciertos casos, también puede haber impuestos sobre el patrimonio o sobre los ingresos derivados del uso o venta de los bienes heredados, especialmente si se trata de activos productivos o propiedades que generan renta.

Para evitar sanciones, es indispensable incluir la herencia en la declaración anual, en caso de superar el umbral establecido por la autoridad fiscal. Presentarla correctamente también abre la puerta a aplicar deducciones personales, como gastos médicos, educativos o funerarios, siempre que estén respaldados por la documentación correspondiente.

Con información del Servicio de Administración Tributaria.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

