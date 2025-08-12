SAT: ¿Qué hacer para EVITAR una inspección domiciliaria?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal, según el artículo 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación, para realizar inspecciones en el domicilio de los contribuyentes. Sin embargo, estas visitas deben seguir ciertos requisitos legales y no pueden hacerse de manera arbitraria o sin motivo.

¿Qué se hace en una visita domiciliaria del SAT?

Cuando el SAT realiza una visita domiciliaria, sus funcionarios tienen la autoridad para revisar documentos relacionados con las obligaciones fiscales del contribuyente. Para llevar a cabo esta revisión, deben mostrar una orden escrita y cumplir con protocolos establecidos que garantizan el respeto a los derechos del contribuyente.

¿Cómo evitar una visita domiciliaria?

La mejor manera de prevenir una inspección es cumplir con las obligaciones fiscales de forma puntual y ordenada. Algunas recomendaciones útiles incluyen:

Revisar periódicamente el estatus fiscal a través del portal del SAT.

Guardar comprobantes que respalden ingresos y gastos deducibles.

Presentar las declaraciones fiscales dentro de los plazos establecidos.

Responder a cualquier notificación del SAT con prontitud.

¿Qué sanciones pueden aplicarse si se encuentran irregularidades?

En caso de que durante la inspección se detecten inconsistencias que no se corrijan, el SAT puede imponer multas. Estas sanciones varían según el momento en que se realice el pago correspondiente:

20% sobre el monto no declarado si se paga antes de recibir el acta final.

30% si el pago se hace después del acta pero antes de la liquidación.

Además, se pueden aplicar recargos por pagos retrasados.

En resumen, es fundamental que los contribuyentes, incluyendo los adultos mayores, estén bien informados sobre sus derechos y obligaciones fiscales. Con la preparación adecuada y, si es necesario, con el apoyo de un asesor profesional, es posible enfrentar cualquier revisión fiscal de manera segura y tranquila.

