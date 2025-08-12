Este martes, 12 de agosto, se confirmó la entrega a Estados Unidos de 26 personas ligadas a cárteles del narcotráfico recluidas en diferentes cárceles del país. Con esta acción suman dos hechos en los que México envía a narcos este 2025; la primera ocurrió en febrero pasado con el traslado de 29, entre ellos Rafael Caro Quintero, "Don Rafa", Miguel Ángel Treviño, "El Z-40" y Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy".Este nuevo envío de fugitivos de alto perfil se da luego de que el pasado 31 de julio, la presidenta Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, mantuvieron su novena llamada, algo similar al primer traslado.Sobre este nuevo envío, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el traslado se realizó con estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, el cual se comprometió a no solicitar la pena de muerte.Entre los narcos enviados en este segundo combo a EU se encuentran los siguientes:Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades federales y la embajada de EU, dieron a conocer que las 26 personas enviadas tenían ordenes de extradición y eran requeridas por enfrentar "graves cargos" que incluyen delitos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que los detalles de esta acción serán revelados mañana en la conferencia del Gabinete de Seguridad a las 11:00 horas.El pasado 28 de febrero, la FGR y la SSPC entregaron a EU a 29 líderes e integrantes de organizaciones criminales que permanecían privados de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.Durante el operativo, todos los narcos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para después ser dirigidos a diferentes sedes de detención en EU.En esta acción fueron entregados a las autoridades estadounidenses:SV