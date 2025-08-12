Este martes, 12 de agosto, se confirmó la entrega a Estados Unidos de 26 personas ligadas a cárteles del narcotráfico recluidas en diferentes cárceles del país. Con esta acción suman dos hechos en los que México envía a narcos este 2025; la primera ocurrió en febrero pasado con el traslado de 29, entre ellos Rafael Caro Quintero, "Don Rafa", Miguel Ángel Treviño, "El Z-40" y Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy".

Este nuevo envío de fugitivos de alto perfil se da luego de que el pasado 31 de julio, la presidenta Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, mantuvieron su novena llamada, algo similar al primer traslado.

México envía segundo combo de 26 capos del narco a EU

Sobre este nuevo envío, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el traslado se realizó con estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, el cual se comprometió a no solicitar la pena de muerte.

Entre los narcos enviados en este segundo combo a EU se encuentran los siguientes:

Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y cuñado de "El Mencho".

Juan Carlos Félix Gastélum, mejor conocido como "El Chavo Félix".

Jehonany Alexander Valdéz "El Quinientos", "El 500" o "El Ingeniero", jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa.

Pablo Edwin Huerta Nuño "El Flaquito", operador de los Arellano Félix en Tijuana.

Servando Gómez Martínez, "La Tuta", el exlíder de "Los Caballeros Templarios".

Mario Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán.

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades federales y la embajada de EU, dieron a conocer que las 26 personas enviadas tenían ordenes de extradición y eran requeridas por enfrentar "graves cargos" que incluyen delitos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que los detalles de esta acción serán revelados mañana en la conferencia del Gabinete de Seguridad a las 11:00 horas.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

La acción se realizó en estricto apego a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

Así fue el primer combo de 29 capos del narco enviados de México a EU

El pasado 28 de febrero, la FGR y la SSPC entregaron a EU a 29 líderes e integrantes de organizaciones criminales que permanecían privados de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

Durante el operativo, todos los narcos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para después ser dirigidos a diferentes sedes de detención en EU.

En esta acción fueron entregados a las autoridades estadounidenses:

Rafael Caro Quintero, "El Narco de Narcos", líder auténtico del Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Treviño, "El Z40", de la asociación delictiva "Los Zetas"

Vicente Carrillo Fuentes, "Viceroy", quien se convirtió en el líder del "Cártel de Juárez".

José Ángel Canobbio Inzunza, "El Güerito", líder del grupo armado "Los Chimales".

Norberto Valencia González, "Socialitos", operador financiero para el "Cártel de los Beltrán Leyva".

Evaristo Cruz Sánchez, alias "El Vaquero", líder regional del "Cártel Golfo".

José Alberto García Vilano, alias "La Kena", líder del grupo de "Los Ciclones" en Matamoros, Tamaulipas.

Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd.

Lucio Hernández Lechuga, alias "Z-100" y/o "El Lucky", líder regional de "Los Zetas" en Veracruz.

Ramiro Pérez Moreno, alias "El Rama", líder regional del cártel "Los Zetas".

José Rodolfo Villareal Hernández, alias "Gato", jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva.

Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias "Alfa Metro", líder regional del cártel "Los Zetas".

José Bibiano Cabrera Cabrera, alias "El Durango", jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.

Andrew Clark, alias "El Dictador", fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico.

Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva "Los Rusos" vinculada al "Cártel de Sinaloa".

Inés Enrique Torres Acosta, alias "El Kiki Torres", jefe de seguridad de "El Mayo" Zambada.

José Guadalupe Tapia Quintero, alias "Lupe Tapia", lugarteniente del Cártel Sinaloa.

Jesús Humberto Limón López, alias "El Chubeto", líder fundador de "Los Cazadores-Cártel de Sinaloa".

Jesús Alberto Galaviz Vega, alias "Z-13", Líder del Cártel de Los Zetas.

Luis Gerardo Méndez Estevane, alias "El Tío", Perteneció al grupo delictivo "Los Aztecas".

Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias "La Bola", líder del cártel del Noreste.

Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rodolfo López Ibarra, alias "Nito", jefe plaza de la célula delictiva "Los Beltrán Leyva" en Nuevo León.

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", principal operador financiero y logístico del CJNG.

Alfredo Rangel Buendía, alias, "El Chicles", líder regional del Cártel de Los Zetas.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z-40", ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste.

Oscar Omar Treviño Morales, alias "Z-42", considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Erick Valencia Salazar, alias "El 85", líder de "Los Matazetas".

José Jesús Méndez Vargas, alias "Chango", líder y fundador de "La Familia Michoacana".

Itiel Palacios García, alias "Compa Playa", líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz.

