A partir del 1 de enero de 2024, la facturación en México experimentará un cambio significativo con la entrada en vigor de la nueva versión que incorpora el complemento Carta Porte. Esta modificación, establecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), impactará a todos los contribuyentes que emiten facturas en el país.

Los contribuyentes que no utilicen la nueva versión obligatoria podrían enfrentar multas de entre $400 y $600 pesos por cada factura no emitida. El castigo podría ser catastrófico si no se cumple con esta nueva disposición.

El SAT establece claramente que los contribuyentes obligados deben actualizar sus sistemas de facturación para evitar sanciones. Los contribuyentes que no cuenten con sistemas robustos de emisión de facturas, necesitarán contratar a un proveedor que ofrezca la versión 3.0 con el complemento Carta Porte.

Debido a que la norma entra en vigor a partir del siguiente año, es crucial comenzar con el proceso de actualización, ya que queda menos de un mes para lograrlo.

Te puede interesar: Vacuna Moderna podrá comprarse en farmacias y hospitales

Esto es esencial porque aún no se sabe si el SAT otorgará una prórroga para este cambio a la versión 3.0.

¿Qué es la Carta Porte versión 3.0?

Es una actualización en la información de facturación que incluye elementos más detallados de la operación, abarcando aproximadamente 185 datos. Entre los nuevos datos se encuentran información crucial como la ruta, tipo de mercancía, datos del operador, domicilio fiscal y valor de la carga, entre otros.

Mantente informado y actualizado para evitar posibles sanciones y garantizar el cumplimiento adecuado con las nuevas normativas de facturación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB