Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que México ha jugado un rol emblemático al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU e impulsar, entre otras iniciativas, la diplomacia preventiva.

En entrevista con el Centro de Información de las Naciones Unidas en México, el embajador Juan Ramón de la Fuente explicó que la diplomacia preventiva busca no excluir de la agenda las causas subyacentes a los conflictos y las señales de alarma tempranas, y no solo gestionar o reaccionar ante las crisis, como la que se vive hoy en Ucrania.

"La ONU tiene algunos problemas estructurales y uno de ellos es que a veces la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el propio Secretario General, parecieran no tener los puentes de coordinación más eficientes que se requieren hoy en día para respuestas mucho más rápidas y más oportunas", aseveró de la Fuente.

La guerra en Ucrania

Sobre la guerra en Ucrania, Juan Ramón de la Fuente aseguró que el multilateralismo se enfrenta a uno de los retos más importantes, sobre todo si no se logra una solución diplomática al conflicto; sin embargo, confía en que el diálogo pondrá fin a la guerra.

"Mucho me temo que el multilateralismo va a estar sometido a una crítica implacable por no haber podido prevenir lo que está ocurriendo en Ucrania y no haber podido encontrarle una salida, pero tengo confianza en que sí va a ser la diplomacia la que encuentre una solución al conflicto, porque no puede haber una solución militar en Ucrania".

México y su posición sobre Ucrania

México ha condenado la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, señalando que es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y contraria a los propios principios de la política exterior mexicana.

"Tenemos una política exterior clara que defiende la Carta de la ONU y, entre otras cosas, la soberanía de los Estados, la protección de los civiles y el ejercicio pleno del derecho internacional", dijo el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y destacó que, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, México seguirá impulsando mecanismos que permitan la llegada de ayuda humanitaria a la población civil en Ucrania, que lleva ya más de dos meses en condiciones muy precarias.

Asimismo, impulsará la ayuda a todos los refugiados y desplazados internos, que en estos momentos suman ya más de 12 millones.

El embajador de la Fuente enfatizó que "hay que encarecer el ejercicio del veto" y recordó que México ha venido fomentando desde hace 76 años acotar lo que él considera es "el mal llamado derecho de veto", que "constituye finalmente un instrumento para paralizar al Consejo".

En ese sentido, México acaba de tener un papel activo en la decisión de la Asamblea General, al copatrocinar con otros 80 países, para que cuando ocurra un veto en el Consejo, inmediatamente se pueda convocar de manera automática a la Asamblea General y que ahí se dé una explicación por parte del país que haya vetado la resolución del Consejo de por qué lo hizo y que todos los Estados miembros tengan oportunidad de participar en el debate.

Aunque no es suficiente para restringir el veto, "es un paso en la dirección correcta", aseguró el embajador.

Entre otras acciones promovidas por México en el Consejo de Seguridad, De la Fuente también recordó durante la entrevista que en diciembre pasado se aprobó una resolución para fortalecer el control del tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, un problema que subyace en la violencia que existe en México.

La aprobación se produjo semanas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezara, por primera vez en la historia de México, una sesión del Consejo de Seguridad.

Con información de la ONU.

OA