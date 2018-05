Ricardo Anaya va por el voto de simpatizantes de Morena

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se dijo dispuesto a ir por el voto de aquellos que aún no están convencidos, incluidos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, dado que hay muchos de ellos que no se sienten representados por éste.

"Por supuesto que hay una parte de gente que hoy está votando por Morena (Movimiento Regeneración Nacional), lo tenemos medido en las encuestas, pero que no están en lo absoluto convencidos con esa opción", afirmó.

Anaya Cortés asentó que su tarea consiste en hacerle ver a la gente que López Obrador no es la "única alternativa" que existe en este momento para poder derrotar al PRI, por lo que ahí, hay otro voto muy importante.

"Gente que en realidad no está convencida de ese programa, de esa propuesta (la de López Obrador), pero que hoy por una suerte de resignación, creen que es la única alternativa que puede derrotar al PRI, están decidiendo votar por esa opción", asentó.

Durante su participación en un encuentro con consejeros regionales de BBVA Bancomer, Anaya apuntó que en los próximos 45 días que restan a la campaña va a haber una caída en la preferencia de Morena, "y nosotros vamos a seguir creciendo", sobre todo, porque al país no le iría bien si gana el tabasqueño.

También expresó que él sí buscaría a Margarita Zavala, para llegar a un acuerdo y poder transitar en un proyecto común, "me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o en algún otro", dijo.

Al preguntarle si considera que el abanderado del PRI, José Antonio Meade, es honesto, respondió que "no lo sabe", pero lo que sí tiene presente es que es "cómplice" de actos de corrupción de este gobierno.

"Meade representa la continuidad y no cree que tenga posibilidad de ganar la elección. Ha sido cómplice de las cosas que han pasado en este gobierno. Yo no quiero ser el candidato de la continuidad, por eso no hay tregua con el gobierno federal", indicó.