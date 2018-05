Ricardo Alemán deja su espacio en Milenio tras polémico "retuit"

El periodista Ricardo Alemán dijo adiós a su columna diaria en el diario Milenio, "Itinerario Político".

La decisión la tomó luego de que el fin de semana fuera objeto de críticas en redes sociales tras retuitear, según argumentó, una imagen en la que sugería actos de violencia contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

"Luego del linchamiento orquestado en mi contra para tratar de aniquilar una voz crítica, y, en general, del ataque a libertades fundamentales para la democracia mexicana -como la expresión, a disentir y criticar-, concluí que mi permanencia en Milenio resultaba dañina para la casa que me abrió la puerta", escribió Alemán en su columna de hoy miércoles.

El columnista manifestó que tras una larga plática con Carlos Marín, director general editorial de Milenio, decidió dejar el medio por "lealtad a mis principios, mis ideas, y en igual medida, a la gratitud y hospitalidad de una familia de bien, los González".

Agregó que el par de palabras que empleó, "les hablan", acompañada de una imagen, fueron sacadas de contexto y manipuladas para hacer creer la perversión de que se trataba de incitar a la violencia y llevadas al maniqueísmo de las redes.

Ricardo Alemán insistió en señalar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como el responsable de callar su voz y de todo aquel que menciona que su llegada al poder sería un peligro para México.

El sábado pasado, Ricardo Alemán compartió una imagen con el texto: "A John Lennon lo mató un fan, A Versace lo mató un fan, A Selena la mató una fan, A ver a qué hora, chairos (como llama a los simpatizantes de López Obrador)". A lo que agregó: "Les hablan".

El periodista se defendió argumentando que sólo hacía una "llamada de atención" sobre una amenaza así, y culpó a sus críticos de "retorcer" sus ideas.

Como consecuencia de esta publicación, Televisa y Canal 11 terminaron la relación laboral con el periodista.

Por su parte, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, minimizó tal publicación.

Este domingo, durante su gira proselitista por Nuevo León, el tabasqueño mencionó: "No se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada que temer".

GC