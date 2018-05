Ricardo Alemán acusa "fascismo" tras tuit polémico sobre AMLO

El periodista Ricardo Alemán afirmó que hay una campaña en su contra, orquestada desde Movimiento Regeneración Nacional (Morena), actitud que consideró "fascista", porque "querían crucificarlo".

Alemán aceptó en entrevista radiofónica que se equivocó en dar el retuit al mensaje que desencadenó una serie de críticas hacia su persona en redes sociales, y que no se dio cuenta de lo que pasaba sino hasta después de las nueve de la noche del sábado.

"Hubo un linchamiento", declaró en entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, luego de que el columnista retuiteó una imagen, que decía: "A John Lennon lo mató un fan, A Versace lo mató un fan, A Selena la mató una fan, A ver a qué hora, chairos". A lo que agregó "Les hablan!!!".

Incluso, comentó, hay quienes piden un boicot contra el periódico Milenio para que lo despida, así como Televisa y Canal Once lo hicieron.

"Me equivoqué al utilizar la tecnología, me tocó escribir en una máquina de escribir. Me equivoqué y no era para hacer este linchamiento", dijo Alemán, quien acusó a otros colegas de "fascismo".

El periodista, quién admitió que Televisa está en su derecho de despedirlo, dijo que esta actitud fascista de los morenistas consiste en censurar a los que no están de acuerdo.

Alemán admitió que el comentario no lo realizó en los espacios de Televisa o Canal Once, sino en sus redes sociales, lo cual "no está regulado".

El columnista explicó que una persona le envió la imagen que terminó por postear y que "se equivocó" al no especificar que era un retuit de alguien más.

