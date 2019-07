Revisan avances sobre mesas de trabajo de la Reforma Educativa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional para ver los avances de las mesas de trabajo con motivo de la nueva Reforma Educativa.

Eloy López, líder de la sección 22 de Oaxaca, explicó que hasta el momento en la mesa de reinstalación laboral llevan poco más de 50% de avance de 400 profesores que fueron cesados.

"De acuerdo con la comisión, llevamos poco más de 50% de avance, pero todavía no se concluye en la parte operativa en los demás estados para poder reinstalar se requiere de tiempo y atención".

Dijo que necesitan que las secretarías de Educación estatales puedan colaborar, como lo están haciendo a nivel central.

"Hemos encontrado algunas dificultades con los estados de las secretarías de Educación para la reinstalación y todo lo que conlleva para poder restituir los derechos de los compañeros después de los ceses, al igual que el pago de su totalidad de los salarios caídos".

Enrique Enriquez, líder de la sección 9 de la Ciudad de México, descartó que la salida de Carlos Urzúa al frente de la Secretaría de Hacienda detenga los acuerdos, porque ellos negocian directamente con el Ejecutivo.

"Es una cuestión institucional; no es de personas, no es de licenciados economistas, en lo particular entonces los compromisos están garantizados porque no estamos hablando en lo particular con un economista, con un licenciado, estamos hablando con la institución del Ejecutivo, en ese sentido están todos los compromisos garantizados", dijo.

