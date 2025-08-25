La mujer que permaneció grave tras una mordedura de un zorrillo con rabia finalmente perdió la vida, todo ubicado en Zacatecas.

La Secretaría de Salud de Zacatecas reportó el fallecimiento de la jovencita de 17 años que fue contagiada de rabia por la mordedura de un zorrillo en el municipio de Mezquital del Oro .

En un comunicado, se informa que, a las 19:30 horas de este domingo, la paciente que era atendida en el Hospital General de Zacatecas número 1 del IMSS , por un probable caso de rabia humana, quien falleció a causa de falla multiorgánica .

Cabe recordar que la paciente fue contagiada el 22 de junio tras la mordedura de un zorrillo en su domicilio en dicho municipio.

Sin embargo, este caso se conoció públicamente hasta el pasado 13 de agosto, cuando se informó que la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y posteriormente trasladada el mismo día al hospital del IMSS en Zacatecas.

Desde ese momento, la jovencita se había reportado con un estado de salud grave y las autoridades de salud informaron que, "en las últimas horas de este domingo, la paciente recayó significativamente en su estado de salud, pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día , mientras permaneció hospitalizada".

Por lo anterior, se precisa que el gobierno de Zacatecas "ha instruido a las autoridades sanitarias del estado a proporcionar todas las facilidades a la familia de la menor para que, en la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley. También, para que reciban apoyo en el traslado a su lugar de origen".

Además de señalar que se continuará con el protocolo de profilaxis con los contactos que estuvieron cerca de la paciente, y la trazabilidad de la ruta para evitar posibles nuevos contagios.

De igual manera, la Secretaría de Salud de Zacatecas ha precisado que está a la espera de la confirmación de las pruebas recabadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE).

De acuerdo con las autoridades de salud, este es el primer caso en su tipo desde 1987 en Zacatecas .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA