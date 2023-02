El Senado aprobó ayer el llamado “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Las modificaciones fueron avaladas, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor (en su mayoría de Morena, el PT y el Verde) y 50 en contra. Los miembros de la oposición esperan la publicación por parte del Ejecutivo federal para impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El “Plan B” fue presentado por López Obrador en diciembre pasado, luego de que el Congreso rechazara la reforma electoral con la que se proponía sustituir al actual INE, entre otros ajustes.

El consejero electoral Ciro Murayama explicó en días pasados que entre los cambios, el “Plan B” desaparece las 300 Juntas Ejecutivas Distritales y mutila la estructura operativa básica del INE, lo que impedirá organizar comicios auténticos.

La nueva propuesta incluía una cláusula de “vida eterna”, la cual señalaba que los partidos “grandes” podían traspasar parte de sus votos a los “chicos” que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro. Sin embargo, fue excluida del dictamen.

Por su parte, los partidos de oposición criticaron la aprobación de la ley al considerar que es el “peor retroceso democrático de la historia de México”, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI.

Indira Rosales San Román, del PAN, aseguró que este “Plan B” es “igual de dañino” que la propuesta original de reforma electoral.

El próximo domingo se alistan al menos 83 manifestaciones en diversas ciudades del país y del extranjero para rechazar el “Plan B”.

El Senado aprobó la reforma electoral y la pasaron para su respectiva publicación. EFE/Senado de la República

Oposición impugnará la reforma presidencial

Durante un largo debate en el que la oposición reiteró su rechazo a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del “Plan B” y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.

La presidente de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre de 2022.

El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del “Plan B” tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.

“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento.

“Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que, de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y “consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política”.

AP

Reforma limita al INE

La mayoría de Morena logró, con el apoyo de sus fuerzas aliadas, cambios en cuatro leyes que reducen la estructura del INE y le resta facultades de supervisión y de sanción a los partidos.

El debate de las leyes, que se extendió por más de siete horas, se vio salpicado por la condena que se dictó el martes en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de aceptar cuantiosos sobornos para proteger a cárteles del narcotráfico.

Algunos senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecharon el debate para atacar a los opositores y acusarlos de proteger al expresidente Felipe Calderón y a García Luna, quien fue su secretario de seguridad entre el 2006-2012, mientras exhibían fotografías de ambos.

Con carteles en los que se leía “Morena se quiere robar las elecciones”, algunos senadores opositores protestaron por el paquete legislativo, e indicaron que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita las diversas acciones judiciales que se han presentado contras las reformas y las detengan.

El mandatario ha negado reiteradamente que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México como aseguran las autoridades electorales, y ha planteado que la iniciativa busca recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.

El Presidente asegura que las actuales máximas autoridades del INE actúan más como oposición al Gobierno que como árbitro neutral para los comicios.

La iniciativa legislativa, conocida como el “Plan B”, fue impulsada en diciembre por AMLO.

Las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones que subieron de tono. SUN/Archivo

PARA SABER

Sube de tono pleito personal

En medio del acalorado debate del “Plan B”, las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones que subieron de tono.

Al presentar una reserva al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la legisladora panista calificó de corrupta y ratera a la morenista por el video donde aparece recibiendo fajos de dinero en oficinas del Gobierno de Campeche y llamó “burrócratas” a los legisladores de Morena.

Téllez aseguró que Abreu había aceptado que todos los senadores de Morena han recibido dinero en efectivo en esas mismas oficinas.

“Reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan ‘bola de corruptos bribones burócratas’. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad, yo lo siento mucho, senadora, por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años, en cambio ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor”.

En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del Gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo pesquero, por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.

La morenista arremetió contra la exconductora de televisión, a quien el año pasado acusó también en sesión del Pleno, de haberse acostado con medio TV Azteca.

“Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No sólo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, señaló.

Fuera de micrófono, la senadora Abreu llamó “p…” a Lily Téllez, según la versión de testigos, una de las cuales, la senadora panista Kenia López Rabadán, condenó este insulto.

“A mí me parece Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta.

“No puedas referirte así a una compañera legisladora, eso que ha sucedido hoy tendría que hacer una valoración ética este Senado, que es tan plural como el país y así como nosotros hemos respetado claro que te hemos respetado, tú no eres capaz de dar la cara a la ciudadanía y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel, y nosotros hemos dejado que tú lo aclararas porque eres nuestra compañera senadora, lo menos que merecemos es que nos respetes a toda la oposición”, demandó.

SUN