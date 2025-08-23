Pocas veces existe la oportunidad de tener a nuestra disposición cualquiera de los modelos deportivos de una marca, sin mencionar que pueda hacerse dentro de un recinto como el circuito de México Drive Resort y de la mano de pilotos profesionales para ayudarte a sacar todo el provecho de sus mecánicas, pero Audi lo consiguió de nueva cuenta.

Desde un recién lanzado A6 Sportback e-tron hasta “una” RS6 Avant, los vehículos de Audi Sport estaban listos para girar con soltura en las intrincadas curvas del circuito mexiquense.

Las vueltas de reconocimiento, junto con las instrucciones precisas de parte de los pilotos permiten ganar confianza a bordo de un S6, comprobando que no por ser un sedán mediano de lujo, no pueda transmitir fuertes emociones al conductor.

Después, una enorme y lujosa RS Q8 nos deja simplemente boquiabiertos, primero, por el sonido de su V8 4.0 litros de más de 600 HP, acelerando como si no hubiera un mañana y después, por como desafía a las leyes de la física al girar tan plano en las curvas, a pesar de su altura y volumen. No se diga de la eléctrica S Q6 e-tron, cuya masiva aceleración impulsada por baterías compensa la falta de un motor de combustión que ruja bajo el cofre, mostrando un gran aplomo por la configuración de su plataforma y su centro de gravedad bajo.

Sin embargo, hay que confesar que el renovado RS 3 sedán, es decir, el más pequeño de la familia, fue de los más agradables. Su tamaño compacto, con una marca por la báscula, mucho menor que el resto de la familia, así como ese carismático cinco cilindros en línea con 400 HP, hacen que rodar rápido sea toda una delicia, destacando su carácter “ratonero” y juguetón en las curvas, combinado con un gran rugido de su escape que, seguramente enamorará a más de algún entusiasta.

Desafortunadamente, el tiempo no fue suficiente para estar tras los mandos de la RS 6 Avant Performance, con su carrocería guayín y su motor de 630 HP, pero definitivamente, nos queda claro que la marca de los cuatro aros sabe muy bien como divertirse y, sobre todo, divertirnos.

CT