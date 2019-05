Reconocimiento a líder religioso no tiene validez: diputados

Los tres coordinadores parlamentarios de las principales bancadas en la Cámara de Diputados, Morena, PAN y PRI, afirmaron que el reconocimiento entregado por 35 diputados al líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, no fue a nombre de la institución legislativa, incluso deslizaron la invalidez que puede tener el mismo.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que a nombre de la Cámara baja no se hizo ningún reconocimiento. "Nosotros no hicimos ningún reconocimiento, para mí no tiene validez", dijo.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló lo mismo y añadió que quienes firman de la placa "tendrá que responder por sus conductas y las consecuencias que derivan de la presencia en este hecho".

"Es una forma incorrecta, porque no fue un evento cultural, no se puede demeritar con circunstancias que no vienen al caso y sobre todo un Estado laico. […] Fue a título personal, no a nombre de una institución", declaró.

René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, aseguró que en la Junta de Coordinación Política no se ha firmado ningún tipo de reconocimiento a algún líder religioso, y aclaró que fue únicamente a título personal de los legisladores que firmaron.

En tanto, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Luis Preciado (PAN), consideró que "estaría de más" regular la entrega de reconocimientos a título personal que entreguen los diputados.

"Todo lo demás que se haga tiene una validez personalísima, pero no es el reconocimiento de la Cámara, respetamos lo que hacen los diputados. Estaría de más, porque al final del día es a título personal, se puede reconocer o felicitar a quien quiera en su calidad de diputado, mientras no involucre al pleno", dijo.

LS