Reconoce AMLO filtraciones sobre investigación de L12

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sí hubo filtraciones a The New York Times (NYT) sobre las investigaciones del accidente de la línea 12 del Metro en el reportaje que publicó el diario estadounidense y "hay pruebas suficientes".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas filtraciones siempre han existido, y ningún Gobierno, afirmó, puede tener la seguridad de que sus funcionarios actúen con lealtad.

Afirmó que hay servidores públicos que no sólo no coinciden con su proyecto de Gobierno, sino que están en contra.

"Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información.

"Debe de haber habido (filtraciones de información), es que no alcanza a jefa de Gobierno, ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad en todos los gobiernos. Hay quienes no solo no coinciden con nuestros proyectos, sino que están en contra. Esto es así, en todos lados hay pruebas suficientes", aseveró.

"Información de mantenimiento, en archivos"

Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puso en duda los trabajos de mantenimiento a la Línea 12 del Metro desarrollados durante la administración pasada en la Ciudad de México, el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que la información de las obras realizadas durante su gestión está disponible en los archivos del Gobierno capitalino.

El ahora coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República escribió en Twitter que "en relación con la Línea 12 mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales, la información de lo realizado en mi gestión consta en diversos archivos institucionales. Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera".

MQ