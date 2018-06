Rechaza SSN registro de sismo después de gol de "Chucky" Lozano

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) negó que se haya registrado un sismo en la Ciudad de México durante el gol que anotó Hirving "Chucky" Lozano en el partido contra Alemania, en el primer encuentro de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Rafael Maldonado, del Servicio Sismológico Nacional, señaló: "En nuestra instrumentación no tenemos nada registrado, no tenemos ningún carácter anómalo, por lo tanto no podemos decir que tenemos un sismo producto de los saltos por el gol".

Explicó que si se hubiera registrado un movimiento no se le podría calificar de sismo, porque para ello tiene que haber interacción entre las placas tectónicas de la tierra.

Agregó que tal vez se podría haber sentido alguna vibración en las zonas cercanas a donde hubo gente saltando, pero es diferente a los que se detecta en el SSN.

Resaltó que en la Ciudad de México hoy no se ha registrado ningún temblor, en el país sí ha habido varios, pero no fueron perceptibles en la capital.

La alerta comenzó cuando la Subdivisión de Sismología del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas (SIMMSA) escribió en Twitter que se había detectado un sismo en la Ciudad de México durante el gol de "Chucky" Lozano.

En un segundo tuit, SIMMSA explicó que "se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la ciudad lo detectaron a las 11:32".

