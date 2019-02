"Rechacé renuncia de titular de CRE", afirma López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, investigado por presunto conflicto de interés, le puso sobre la mesa su renuncia, pero el Mandatario la rechazó porque su gobierno no es como en las pasadas administraciones.

"Él lo planteó, (le dije) no, esa es una decisión tuya, libre, yo no te voy a plantear estas cosas".

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que durante su encuentro el titular de la CRE le dijo que era “inocente” sobre el presunto conflicto de interés por el que se le investiga.

"Ayer lo vi y le expresé que nosotros no perseguimos a nadie, no somos vengativos, ni vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario".

"Pero al mismo tiempo le dije que no podemos encubrir, yo hablo de complicidad, pero un abogado me dijo que el término es que no debo encubrir a nadie", dijo.

El mandatario señaló que las denuncias contra García Alcocer seguirán su curso, pero eso no significa que haya persecución y como si fuese un juicio sumario se le condene como responsable.

OA