Reaprehenden a ex funcionario de Guillermo Padrés en EU

Luego de que el pasado jueves un juez federal de Estados Unidos decretó la liberación Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda del gobierno de Guillermo Padrés (2009-2015), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo reaprehendió para responder a la petición del gobierno mexicano que ha requerido su extradición.

Una fuente del gobierno de Sonora confirmó que el ex servidor público podría ser deportado en los próximos días para que responda a dos órdenes de aprehensión vigentes. El jueves 28 de diciembre Villalobos, tras pasar 8 meses en la prisión de Eloy, Arizona, en una audiencia con un juez logró que se le otorgara la libertad con el pago de una fianza de 20 mil dólares, además un plazo de cinco días para cubrir la garantía condicional.

Había sido detenido con su visa vencida –el 4 de abril de 2017—, y fue entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Con el argumento de ser un perseguido político tiene en proceso una solicitud de asilo político en Estados Unidos, en tanto, en México tiene dos procesos judiciales pendientes.

Seguridad Nacional reclamó dos órdenes de arresto de las autoridades mexicanas emitidas contra Villalobos Organista a quien se investiga por uso indebido del poder y desvío de recursos en pagos ilegales, cuando era Secretario de Hacienda.

Al ex funcionario ligado con presuntos actos de corrupción con el ex gobernador Guillermo Padrés, los diputados del Congreso de Sonora le detectaron desvíos de recursos públicos por más de 6 mil millones de pesos; también el ISAF, le documentó más de 2 mil 500 observaciones, de las cuales no se solventaron 500.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en marzo pasado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se emitiera una ficha roja para ubicar, arrestar y extraditar al ex secretario quien ya estaba declarado prófugo de la justicia.

Carlos Villalobos Organista fue suplente del Senador Ramón Corral Ávila, quien al competir por la gubernatura (2003) asumió el cargo por unos meses. En el 2012 asumió la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés quien aún se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

SA