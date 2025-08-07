Un conductor de taxi por aplicación en Brasil logró evitar un asalto con una estrategia poco común, pero sorprendentemente efectiva: simuló sufrir un infarto. La escena, digna de una película de acción, terminó sin víctimas ni pérdidas, y con los delincuentes huyendo desconcertados.

Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos abordaron el vehículo y comenzaron a mostrar actitudes sospechosas. En lugar de reaccionar con violencia o pánico, el chofer optó por una táctica inesperada: comenzó a fingir un paro cardíaco, incluyendo jadeos, movimientos involuntarios y una aparente pérdida de control sobre el automóvil. Ante esta actuación inesperada, los agresores, desorientados y sin saber cómo proceder, decidieron abandonar el vehículo y escapar sin concretar el robo.

El momento fue registrado por la cámara instalada en el tablero del automóvil. Gracias a esta grabación, no solo se pudo confirmar lo ocurrido, sino que el video se difundió rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en viral. Cientos de usuarios elogiaron la reacción del taxista, destacando su sangre fría y creatividad en una situación de alto riesgo.

Taxista finge infarto para salvarse que le roben pic.twitter.com/2yOz8Ac7f6— Pistola Que Doma Ladrones �� (@que_doma) August 6, 2025

Las autoridades brasileñas informaron que ya están utilizando las imágenes para intentar identificar a los responsables del intento de asalto. Hasta ahora, no se ha reportado la detención de los implicados.

El conductor, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, se encuentra fuera de peligro y agradecido por haber salido ileso. Su singular respuesta ante una situación crítica ha captado la atención de miles, convirtiéndose en un ejemplo de cómo, en ocasiones, el ingenio puede ser la mejor defensa.

