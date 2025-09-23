Durante la conferencia matutina de este martes, Eduardo Clark subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud del Gobierno de México habló sobre el abasto de medicamentos a nivel nacional, en el que detalló que el motivo principal de la falta de algunos medicamentos, es debido al incumplimiento de las farmacéuticas proveedoras.

Actualizó, que el estatus de abasto de medicamentos e insumos, tanto en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, al corte del 20 de septiembre se encuentran en niveles cercanos al 100%, con faltantes principalmente atribuibles a incumplimiento de proveedores.

"Compañías, algunas nacionales, otras extranjeras que adquirieron compromisos cuando licitamos y firmamos contratos de entregarle a los pacientes mexicanos los medicamentos e insumos de manera recurrente , que a la fecha no han cumplido el compromiso a cabalidad", declaró Eduardo Clark.

Detalló que en el IMSS se está al 97% de abasto, igual en el ISSSTE, y que ese 3% restante es el incumplimiento. Por otro lado, en el IMSS Bienestar se tiene un incumplimiento mayor. "Estamos mucho mejor que hace algunos meses en 92% de abasto, 96% en oncológicos en particular en IMSS Bienestar, pero tenemos que seguir empujando para que las compañías farmacéuticas nos entreguen los medicamentos que faltan", explicó.

Estos son los principales proveedores de medicamentos que no han entregado, en orden de incumplimiento:

ESPECIAL / GOBIERNO DE MÉXICO

