La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó una alerta preventiva dirigida a las autoridades de Protección Civil en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México , debido al robo de cinco cilindros que contenían gas cloro, un químico altamente tóxico.

Los cilindros sustraídos pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) y estaban almacenados en la Unidad de Rebombeo ubicada en la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón. Estos recipientes, de color gris y con capacidad para 68 kilogramos, se emplean en procesos de purificación del agua.

Según los reportes oficiales, los cilindros robados tienen los siguientes números de serie: 3047793 y 3047757 (conteniendo un 10% de gas residual), y los códigos ISA/125, 3537414 y 763455 (con un 90% de su capacidad llena).

¿Qué es el gas cloro?

El gas cloro es una sustancia de tono amarillo grisáceo, extremadamente peligrosa . Es corrosivo y venenoso, y su inhalación puede provocar síntomas graves como lagrimeo, tos intensa, náuseas, dificultad respiratoria, edema pulmonar e incluso la muerte si se respira en grandes cantidades.

Los efectos adversos pueden no manifestarse de inmediato, lo que incrementa el riesgo. Además, el contacto directo con este gas puede causar quemaduras severas en la piel y los ojos , así como problemas dentales y respiratorios crónicos si hay exposición prolongada.

¿Qué hacer en caso de localizarlos?

Ante esta situación, las autoridades exhortan a la población a no intentar manipular los cilindros si los localizan y a reportar su hallazgo de inmediato llamando al 911 o notificando a las instancias locales de Protección Civil. La colaboración ciudadana es vital para prevenir una tragedia.

