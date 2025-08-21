El partido Querétaro vs San Luis se jugará este viernes como inicio del primer día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En cancha estarán frente a frente el sotanero general ante el noveno en la clasificación, por lo que se espera un choque de cotrastes. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para ver el partido en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

Querétaro es el peor equipo del torneo; apenas la semana pasada los dirigidos por Benjamín Mora lograron sumar 1 punto ante un Atlas que dominaba pero que terminó flaqueando en la parte final de su enfrentamiento; sin embargo, esa solitaria unidad les alcanza para seguir en el último lugar de la clasificación, con 10 goles recibidos y solamente 4 tantos anotados.

Del otro lado, San Luis tiene 6 unidades de 15 disputadas, pero le son suficientes para estar, de momento, en el noveno lugar y con cupo para el Play-In por un boleto a la Liguilla. Su punto en contra es quizá que llega a este encuentro en calidad de visitante.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este viernes 22 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora de la Ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Querétaro vs San Luis

Fecha y hora: Viernes 22 de agosto, 19:00 horas

Viernes 22 de agosto, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

