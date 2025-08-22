La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es uno de los apoyos sociales más importantes del Gobierno de México. Este 2025 otorga 3 mil 200 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Su objetivo es garantizar derechos y dar autonomía económica a quienes viven con una discapacidad permanente.La cobertura varía según el estado de residencia. En 24 entidades que firmaron convenio de universalidad, la pensión se otorga de manera general desde los 0 hasta los 64 años.Los estados con cobertura universal son:En contraste, en ocho entidades que aún no han firmado convenio (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), la pensión aplica de forma general de 0 a 29 años, y de 30 a 64 únicamente para personas que vivan en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del Inegi, el 6.8 % de la población mexicana vive con alguna discapacidad, lo que equivale a alrededor de 8.8 millones de personas. La mitad de ellas son adultas mayores de 60 años, y un 34 % corresponde a adultos de entre 30 y 59 años.El programa tiene respaldo constitucional, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio sin importar cambios de gobierno.Para incorporarse a la pensión, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado médico que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.Si la persona interesada no puede asistir al registro, puede nombrar a un auxiliar que realice el trámite en su nombre. Las incorporaciones se abren en periodos específicos anunciados por la Secretaría de Bienestar. YC