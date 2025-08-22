La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es uno de los apoyos sociales más importantes del Gobierno de México. Este 2025 otorga 3 mil 200 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Su objetivo es garantizar derechos y dar autonomía económica a quienes viven con una discapacidad permanente.

¿A partir de qué edad se puede solicitar?

La cobertura varía según el estado de residencia. En 24 entidades que firmaron convenio de universalidad, la pensión se otorga de manera general desde los 0 hasta los 64 años.

Los estados con cobertura universal son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En contraste, en ocho entidades que aún no han firmado convenio (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), la pensión aplica de forma general de 0 a 29 años, y de 30 a 64 únicamente para personas que vivan en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del Inegi, el 6.8 % de la población mexicana vive con alguna discapacidad, lo que equivale a alrededor de 8.8 millones de personas. La mitad de ellas son adultas mayores de 60 años, y un 34 % corresponde a adultos de entre 30 y 59 años.

El programa tiene respaldo constitucional, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio sin importar cambios de gobierno.

Requisitos de registro

Para incorporarse a la pensión, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado médico que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona interesada no puede asistir al registro, puede nombrar a un auxiliar que realice el trámite en su nombre. Las incorporaciones se abren en periodos específicos anunciados por la Secretaría de Bienestar.

YC