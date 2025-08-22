Viernes, 22 de Agosto 2025

A partir de qué edad puedes solicitar la Pensión para personas con discapacidad

El programa tiene respaldo constitucional, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio sin importar cambios de gobierno

Por: El Informador

El objetivo es garantizar derechos y dar autonomía económica a quienes viven con una discapacidad permanente. ESPECIAL

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es uno de los apoyos sociales más importantes del Gobierno de México. Este 2025 otorga 3 mil 200 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Su objetivo es garantizar derechos y dar autonomía económica a quienes viven con una discapacidad permanente.

¿A partir de qué edad se puede solicitar?

La cobertura varía según el estado de residencia. En 24 entidades que firmaron convenio de universalidad, la pensión se otorga de manera general desde los 0 hasta los 64 años.

Los estados con cobertura universal son:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

En contraste, en ocho entidades que aún no han firmado convenio (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), la pensión aplica de forma general de 0 a 29 años, y de 30 a 64 únicamente para personas que vivan en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del Inegi, el 6.8 % de la población mexicana vive con alguna discapacidad, lo que equivale a alrededor de 8.8 millones de personas. La mitad de ellas son adultas mayores de 60 años, y un 34 % corresponde a adultos de entre 30 y 59 años.

El programa tiene respaldo constitucional, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio sin importar cambios de gobierno.

Requisitos de registro

Para incorporarse a la pensión, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado médico que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona interesada no puede asistir al registro, puede nombrar a un auxiliar que realice el trámite en su nombre. Las incorporaciones se abren en periodos específicos anunciados por la Secretaría de Bienestar.

