¿Qué opinas? Estos son los 3 peores platillos de México, según Taste Atlas

México es reconocido en el mundo entero por su historia, raíces y cultura, por sus paisajes idílicos que van desde montañas nevadas hasta parajes costeros, ciudades de jacarandas y pueblos de calles empedradas, y por sus personas, su gente, su tierra.

México es reconocido también por su gastronomía, por sus platillos únicos que son ovacionados y queridos en todo el mundo, por su sazón inconfundible y su riqueza que es posible encontrar en el caldo humeante en la propia casa, entre los manteles de un restaurante inaccesible, y hasta en las sillas de plástico de la cenaduría feliz que encontramos en cualquier esquina.

No obstante, el gusto se rompe en géneros, y la riqueza gastronómica de México no lo salva de que algunos de sus platillos no sean necesariamente deliciosos. Taste Atlas es una de las guías de viaje más populares en el mundo, y con regularidad hace rankings con lo mejor y lo peor de la comida internacional, de acuerdo con las críticas, calificaciones y reseñas de chefs reconocidos y comensales.

Esta ocasión, Taste Atlas dio a conocer el ranking de los 50 peores platillos del mundo, y tres de estos son mexicanos. Estos son los 3 peores platillos de México, según Taste Atlas:

Hígado encebollado

Un platillo polémico: no hay medias tintas en esta comida, o se odia, o se ama. Se ubica en el puesto 44 del ranking de Taste Atlas, y es preparado con hígado de cerdo, cordero o ternera, además de abundante cebolla. También se come en países de Europa Central.

Chongos Zamoranos

Este platillo ocupa el lugar 31 en el ranking de Taste Atlas. Orginario de Zamora, este platillo se compone de yemas de huevo, leche cruda y cuajo. Se prepara en cazuelas y se endulza con almíbar.

Romeritos

Muy queridos en el Valle de México, los romeritos son un platillo de "quelites con papa, nopales, almendra, nuez, cacahuate, cebolla y ajo; asimismo, se prepara con mole, nopalitos, papas cambray y camarón seco, entre otras variedades", según la página oficial del Gobierno de México. No obstante, este platillo ocupa el lugar 43 del ranking de Taste Atlas.

