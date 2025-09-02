¿Qué es un choque laminero?

En el ámbito del tránsito vehicular, un choque laminero es un tipo de accidente menor que ocurre entre dos o más vehículos, generalmente a baja velocidad y con consecuencias limitadas , tanto en daños materiales como en lesiones personales.

Su nombre proviene del hecho de que los daños suelen restringirse a la "lámina" de los vehículos , es decir, a la carrocería externa (como defensas, puertas, cofre o cajuela), sin afectar elementos mecánicos o estructurales más graves.

Aunque este tipo de percances no se consideran graves, pueden representar un riesgo para las personas que permanecen en la vía pública mientras esperan la llegada del ajustador del seguro, especialmente cuando el incidente ocurre en vías primarias o de acceso controlado.

Además, estos choques menores pueden interrumpir el paso peatonal y ocasionar congestión vehicular, ya que los vehículos siniestrados suelen quedarse ocupando un carril completo, lo que ralentiza la circulación y provoca tráfico en algunas zonas.

¿Cuáles son las características de un choque laminero?

Ocurre a baja velocidad: Por lo general, se presenta en zonas urbanas, estacionamientos, calles con tráfico lento o semáforos.

Daños menores: Los impactos suelen dejar abolladuras, rayones o desprendimientos de pintura, pero no comprometen el funcionamiento del vehículo.

Sin lesionados graves: Es raro que los ocupantes resulten heridos. Si hay lesiones, suelen ser leves, como esguinces por el movimiento brusco.

Responsabilidad compartida o clara: Muchas veces, estos choques se producen por descuidos como no respetar la distancia entre vehículos, dar marcha atrás sin precaución o no ceder el paso.

Conoce algunos ejemplos más comunes

Un automóvil que frena de golpe y el que va detrás no alcanza a detenerse a tiempo, golpeándolo por detrás.

Al salir de un cajón de estacionamiento, un conductor no ve al coche que viene circulando y lo impacta de costado.

En un embotellamiento, un conductor avanza sin fijarse y choca con el vehículo que tiene adelante.

¿Qué se recomienda hacer ante un choque laminero?

Mantener la calma y evitar confrontaciones.

Revisar los daños y tomar fotos del incidente.

Intercambiar datos con el otro conductor (licencia, seguro, placas).

En caso necesario, llamar al seguro para que un ajustador evalúe los daños.

Aunque un choque laminero parezca algo trivial, es importante manejar con responsabilidad y atención para evitar incluso este tipo de incidentes menores, que pueden generar gastos innecesarios y conflictos entre conductores.

EE