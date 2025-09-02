¿Qué es un choque laminero?

En el ámbito del tránsito vehicular, un choque laminero es un tipo de accidente menor que ocurre entre dos o más vehículos, generalmente a baja velocidad y con consecuencias limitadas, tanto en daños materiales como en lesiones personales. Su nombre proviene del hecho de que los daños suelen restringirse a la "lámina" de los vehículos, es decir, a la carrocería externa (como defensas, puertas, cofre o cajuela), sin afectar elementos mecánicos o estructurales más graves. Aunque este tipo de percances no se consideran graves, pueden representar un riesgo para las personas que permanecen en la vía pública mientras esperan la llegada del ajustador del seguro, especialmente cuando el incidente ocurre en vías primarias o de acceso controlado.Además, estos choques menores pueden interrumpir el paso peatonal y ocasionar congestión vehicular, ya que los vehículos siniestrados suelen quedarse ocupando un carril completo, lo que ralentiza la circulación y provoca tráfico en algunas zonas.Aunque un choque laminero parezca algo trivial, es importante manejar con responsabilidad y atención para evitar incluso este tipo de incidentes menores, que pueden generar gastos innecesarios y conflictos entre conductores. EE