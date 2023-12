Así como muchos varios sectores tienen ciertos días de descanso establecidos en la Ley Federal del trabajo, las instituciones bancarias cuentan con un calendario donde tienen establecidos los días hábiles y los que no.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió dicho calendario, pues existen días feriados en que los bancos no prestan servicio, por lo que debes tomar precauciones si tienes que realizar trámites en alguna institución bancaria.

Es importante señalar que, si bien el 31 de diciembre no está establecido como día no laborable, al ser domingo, las instituciones bancarias permanecerán cerradas, pues cabe recordar que los domingos no se trabaja en los bancos. No obstante, las personas podrán acceder a los cajeros automáticos que se encuentren en servicio.

¿Qué días no abren los bancos en México para el 2024?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el calendario de los días que los bancos no prestarán servicios a la comunidad son los siguientes:

Lunes 1 de enero.

Lunes 5 de febrero.

18, 28 y 29 de marzo (En conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez y por semana Santa).

Miércoles 1 de mayo.

Lunes 16 de septiembre.

Martes 1 de octubre.

Sábado 2 de noviembre (Día de Muertos) y lunes 18 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre, Revolución Mexicana).

Jueves 12 de diciembre (Día del empleado Bancario) y miércoles 25 de diciembre (Navidad).

YC