El 1 de octubre pasado, México implementó el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida de seguridad establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Su objetivo es fortalecer la protección contra fraudes en la banca digital.

En esencia, el MTU funciona como una especie de “candado” que cada usuario puede establecer en sus cuentas digitales, con el fin de evitar que ciberdelincuentes accedan a sus fondos y realicen transferencias no autorizadas. Si no configuraste este límite con tu banco, la institución asignó uno de manera automática.

¿Cómo afecta el MTU al aguinaldo?

Desde el 1 de octubre, las instituciones financieras establecieron un límite automático para quienes no definieron su MTU. Esto significa que, si no especificaste cuánto dinero necesitas transferir mensualmente o diariamente mediante SPEI, Dimo o CoDi, tu banco fijó un tope de 12 mil 800 pesos.

Aunque esta cantidad puede resultar suficiente para ciertos usuarios, hay personas que requieren manejar montos mayores mensualmente. Entre los pagos habituales que podrían superar este límite se encuentran:

Servicios como agua, luz, teléfono o gas.

Pagos de tarjetas departamentales.

Impuestos.

Compras o pagos a empresas, incluyendo empeños.

Entre estos pagos, uno que genera especial interés es el aguinaldo, prestación obligatoria para los trabajadores y regulada por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Según el artículo 87:

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”.

Asimismo:

“Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

Esto significa que todos los trabajadores tienen derecho a recibir esta prestación, sin importar el tiempo trabajado en la empresa.

El efecto del MTU en tu aguinaldo

Si tu cuenta mantiene el tope automático de 12 mil 800 pesos, este límite sí podría influir en cómo manejas tu aguinaldo. En diciembre, además de esta prestación, normalmente se entregan pagos semanales, quincenales o mensuales, junto con otras prestaciones como:

Fondo de ahorro (cuando aplica).

Prima vacacional (cuando corresponde).

Si planeabas usar tu aguinaldo para cubrir gastos mediante transferencias, el MTU podría restringir dichos movimientos. En esos casos, la transferencia podría bloquearse o requerir permisos adicionales para confirmar que el titular de la cuenta autoriza la operación.

¿Puedo acceder a todo mi aguinaldo?

El límite del MTU no impide que recibas tu aguinaldo. Puedes modificar este tope con tu banco tantas veces como sea necesario para ajustarlo a tus necesidades. Además, tienes otras opciones para disponer de tu dinero:

Uso de tarjeta en terminales bancarias.

Retiro de efectivo en cajeros.

Transferencias entre cuentas propias.

Movimiento de fondos hacia la sección de “Apartados” de tu cuenta.

El aguinaldo es un derecho protegido por ley, y el MTU únicamente regula la cantidad que puedes transferir sin autorización adicional. Así, aunque tu banco haya impuesto un tope automático de 12 mil 800 pesos, este no afectará la recepción completa de tu aguinaldo, que debe llegar íntegro antes del 20 de diciembre, conforme a la LFT.

