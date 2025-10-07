Martes, 07 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso muestra tenacidad frente a avance del dólar en la cotización del martes

Este es el tipo de cambio en los principales bancos de México para hoy martes 7 de octubre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así cotiza el dólar la mañan de este martes 7 de octubre de 2025. EFE / ARCHIVO

Así cotiza el dólar la mañan de este martes 7 de octubre de 2025. EFE / ARCHIVO

Peso mexicano arranca este martes 7 de octubre con una depreciación mínima respecto al cierre de los mercados el día de ayer. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) la cotización del tipo de cambio entre divisas se encuentra en $18.3528 pesos por unidad. El día de ayer, el cierre de la cotización se ubicó en los $18.34 pesos por billete estadounidense.

La jornada de ayer lunes 6 de octubre, el peso mexicano cerró con una apreciación del 0.30 por ciento que se refleja en una ganancia cercana a los 5.6 centavos por unidad.

Ante ello, el peso estaría mostrando resiliencia y tenacidad como lo muestra la tendencia de las primeras horas de la jornada en donde existe una dirección alcista de apenas décimas de centavos.

Analistas de Monex señalan que el dólar estadounidense se estaría fortaleciendo pese a la incertidumbre sobre el cierre gubernamental, así como la propuesta de gasto que fue rechazada el día de ayer en el Senado de Estados Unidos. Dicha proyección comprueba el fortalecimiento indicado por el Índice Dólar el cual es del 0.34 por ciento de un día a otro.

Ante ello, las 16 monedas seguidas por Bloomberg registran pérdidas frente al dólar.

Este es el tipo de cambio en los principales bancos de México para hoy martes 7 de octubre

Banco   Compra   Venta
Afirme   17.50 19.00
Banco Azteca 17.40 18.94
BBVA   17.49 18.92
Banorte   17.05 18.75
Banamex   17.80 18.82
Scotiabank   16.30 19.20

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es afectada por los sucesos políticos de la jornada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones