Peso mexicano arranca este martes 7 de octubre con una depreciación mínima respecto al cierre de los mercados el día de ayer. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) la cotización del tipo de cambio entre divisas se encuentra en $18.3528 pesos por unidad. El día de ayer, el cierre de la cotización se ubicó en los $18.34 pesos por billete estadounidense.

La jornada de ayer lunes 6 de octubre, el peso mexicano cerró con una apreciación del 0.30 por ciento que se refleja en una ganancia cercana a los 5.6 centavos por unidad.

Ante ello, el peso estaría mostrando resiliencia y tenacidad como lo muestra la tendencia de las primeras horas de la jornada en donde existe una dirección alcista de apenas décimas de centavos.

Analistas de Monex señalan que el dólar estadounidense se estaría fortaleciendo pese a la incertidumbre sobre el cierre gubernamental, así como la propuesta de gasto que fue rechazada el día de ayer en el Senado de Estados Unidos. Dicha proyección comprueba el fortalecimiento indicado por el Índice Dólar el cual es del 0.34 por ciento de un día a otro.

Ante ello, las 16 monedas seguidas por Bloomberg registran pérdidas frente al dólar.

Este es el tipo de cambio en los principales bancos de México para hoy martes 7 de octubre

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 17.40 18.94 BBVA 17.49 18.92 Banorte 17.05 18.75 Banamex 17.80 18.82 Scotiabank 16.30 19.20

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es afectada por los sucesos políticos de la jornada.

