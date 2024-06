El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que envío un mensaje a Claudia Sheinbaum Pardo el domingo 2 de junio, pero luego fue borrado y contó cómo fue.

López Obrador aseguró que el domingo pasado felicitó a Sheinbaum, candidata ganadora de los comicios presidenciales, poco antes de que el INE diera a conocer los resultados oficiales.

"He hablado con ella y le he mandado un recadito de felicitación. ¿Quieren conocerlo? El que le mandé el domingo en la noche. No, no, no, eso ofrezco disculpas por anticipado a Claudia por darlo a conocer, a ver si lo tiene Beatriz (Gutiérrez Müller), mi compañera, esposa; un día la voy a invitar a la mañanera porque me ha ayudado mucho, como se comprenderá", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 6 de junio en Palacio Nacional.

"Es el mensaje que le envié en la noche del domingo. Yo creo que además ya había cerrado las casillas, la felicitación… Yo la dicté, no, no, mejor lo busco yo, no vaya a ser que lo vayan a usar para otras cosas", contó.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, comentó que el mensaje fue borrado por Gutiérrez Müller, pero el Presidente dijo que es posible que la exjefa de Gobierno lo haya guardado, por lo que prefirió esperar para mostrarlo.

"Es donde le digo que es para mí lo mejor que pudo pasarle a México en estos tiempos. Ya había dado a conocer los resultados o estaban por darlos a conocer. Sí, aquí no hay espionaje, pero sí hay inteligencia, aquí se sabe todo porque aquí viene gente de todos lados y nos informan, por eso para qué vamos a estar espiando sabemos todo lo que pasa en el país", dijo.

OA