El Gobierno de México informó que en agosto pasado se registró una reducción de los homicidios dolosos, respecto a septiembre de 2024, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 59.2.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta reducción representa una baja del 32 por ciento.

“Significa 27 homicidios menos al día. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y al trabajo diario de todas y todos. Es muy importante esta reducción”.

La titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, precisó que el mes pasado fue el agosto más bajo en este delito desde 2015. Además, acentuó que en los primeros ocho meses de este año, el promedio anual de homicidios fue de 68.4, una reducción del 32% respecto al 2018, cuando la media alcanzó 100.5 homicidios diarios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en las últimas dos semanas se detuvo a mil 600 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de drogas. Y se desmantelaron 53 laboratorios.

En cuanto al combate al robo de hidrocarburos, en los últimos 15 días se realizaron operativos en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441 mil litros. Respecto a la Estrategia Nacional Antiextorsión, se recibieron 43 mil 682 llamadas al número 089. De ellas, 31 mil 411 (72%) fueron intentos de extorsión no consumados; nueve mil (18%) reportaron números que intentaron extorsionar, y cuatro mil 263 (10%) denunciaron extorsiones consumadas. Gracias a estas denuncias se han abierto mil 436 carpetas de investigación.

Para Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, la Presidenta se está distanciando de la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que la pasada administración permitió que el crimen organizado controlara múltiples regiones del país, lo que incrementó la violencia.

“Un Gobierno vergonzoso: dejó de ser el Estado quien controla el país. Tenemos regiones donde el crimen organizado, gracias a ese dejar pasar de López Obrador, hoy domina gran parte del territorio”.

Soto Morales consideró que, aunque el Gobierno federal reporta una baja en los homicidios dolosos, es muy pronto para hablar de resultados de fondo. Pero la ventaja es que hay un cambio en la estrategia de seguridad.

Anuar Salvador García, titular de SOS Capítulo Jalisco, reconoció ese cambio importante en la estrategia de Claudia Sheinbaum, al abandonar la política de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, sostuvo que esta modificación responde principalmente a la presión de Estados Unidos para evitar aranceles a los productos mexicanos.

“No fue porque ella quisiera cambiar el modelo, sino por la presión internacional de Estados Unidos. Esa amenaza de imponer aranceles porque no se veía combate al fentanilo ni al huachicol fiscal, obligó al Gobierno a actuar”.

Advirtió que delitos como las lesiones culposas han aumentado, lo que modifica la percepción real. También cuestionó el incremento en las desapariciones: “Aparecen fosas clandestinas, pero esos cuerpos no se contabilizan como homicidios porque no saben dónde ponerlos”.

Finalmente, el especialista subrayó la necesidad de destinar suficientes recursos para fortalecer instituciones de seguridad, evitar la sobrecarga en los juzgados y garantizar la capacitación de las policías.

