El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo (STyFE), comenzó el registro para el Seguro de Desempleo, un programa de protección social dirigido a las personas sin empleo en la capital, cuyo objetivo es brindar apoyos económicos mensuales y generar oportunidades laborales.Las inscripciones para formar parte de este programa estarán disponibles únicamente este martes 9 de septiembre de 2025, por lo que, si estás interesado, a continuación te contamos cómo registrarte correctamente.El Seguro de Desempleo de la CDMX otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos mensuales hasta por tres meses, monto que sirve para que el beneficiario pueda cubrir los gastos asociados a la búsqueda de empleo formal.Si estás interesado en tramitar el seguro de desempleo debes ingresar al portal de la STyFE en la siguiente liga de Internet: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo.Deberás ingresar los datos de tu expediente Llave CDMX, por lo que recuerda tener este registro; una vez dentro, deberás llenar todos los campos para el pre-registro del seguro de desempleo activo de la siguiente manera: Además, deberás adjuntar en el portal, tu documentación original, completa y legible en formato PDF, JPG o PNG. Recuerda verificar que toda la información sea correcta.El registro estará abierto hasta las 23:59 horas de este martes 9 de septiembre.El apoyo de seguro de desempleo se otorga a la población residente de la Ciudad de México mayores de 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos, que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la CDMX.