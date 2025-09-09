Martes, 09 de Septiembre 2025

¿Cómo registrarte para obtener el Seguro de Desempleo en CDMX?

El Seguro de Desempleo de la CDMX otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos mensuales hasta por tres meses a las personas sin empleo en la capital

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El apoyo de seguro de desempleo se otorga a la población residente de la Ciudad de México mayores de 18 años. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo (STyFE), comenzó el registro para el Seguro de Desempleo, un programa de protección social dirigido a las personas sin empleo en la capital, cuyo objetivo es brindar apoyos económicos mensuales y generar oportunidades laborales.

Las inscripciones para formar parte de este programa estarán disponibles únicamente este martes 9 de septiembre de 2025, por lo que, si estás interesado, a continuación te contamos cómo registrarte correctamente.

El Seguro de Desempleo de la CDMX otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos mensuales hasta por tres meses, monto que sirve para que el beneficiario pueda cubrir los gastos asociados a la búsqueda de empleo formal.

Si estás interesado en tramitar el seguro de desempleo debes ingresar al portal de la STyFE en la siguiente liga de Internet: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo.

Requisitos

  • Residencia en CDMX: Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar)
  • Edad mínima: Tener al menos 18 años al momento de la solicitud.
  • Separación involuntaria del empleo: Haber sido despedido sin causa justificada. No aplica si renunciaste voluntariamente, fuiste suspendido o trabajas en el sector informal sin contrato
  • Cotización al IMSS: Haber cotizado al menos 52 semanas (un año) en los últimos cinco años al Instituto Mexicano del Seguro Social. Debes presentar tu Número de Seguridad Social
  • Ingreso mínimo previo: Haber percibido un salario mínimo o superior en tu último empleo
  • No recibir otros apoyos: No estar recibiendo pensión por jubilación, otro subsidio similar o estar empleado formalmente

Deberás ingresar los datos de tu expediente Llave CDMX, por lo que recuerda tener este registro; una vez dentro, deberás llenar todos los campos para el pre-registro del seguro de desempleo activo de la siguiente manera: 

  1. Ingresa a la sección "Seguro de Desempleo" o "Solicitudes en Línea".
  2. Crea una cuenta o inicia sesión: si no tienes, regístrate con tu correo, CURP y teléfono.
  3. Completa el formulario en "Solicitar Seguro de Desempleo".
  4. Revisa tus cotizaciones al IMSS: el sistema solicitará tu NSS para consultar automáticamente tus semanas cotizadas.
  5. Firma y envía: utiliza tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) o confirma con tu e.firma del SAT.

Además, deberás adjuntar en el portal, tu documentación original, completa y legible en formato PDF, JPG o PNG. Recuerda verificar que toda la información sea correcta.

Documentos requeridos

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)
  • Identificación oficial
  • Finiquito o carta de despido de la empresa
  • Constancia de semanas cotizadas del IMSS

El registro estará abierto hasta las 23:59 horas de este martes 9 de septiembre.

El apoyo de seguro de desempleo se otorga a la población residente de la Ciudad de México mayores de 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos, que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la CDMX.

Con información de SUN

