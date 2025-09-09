El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo (STyFE), comenzó el registro para el Seguro de Desempleo, un programa de protección social dirigido a las personas sin empleo en la capital, cuyo objetivo es brindar apoyos económicos mensuales y generar oportunidades laborales.

Las inscripciones para formar parte de este programa estarán disponibles únicamente este martes 9 de septiembre de 2025 , por lo que, si estás interesado, a continuación te contamos cómo registrarte correctamente.

El Seguro de Desempleo de la CDMX otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos mensuales hasta por tres meses, monto que sirve para que el beneficiario pueda cubrir los gastos asociados a la búsqueda de empleo formal.

Si estás interesado en tramitar el seguro de desempleo debes ingresar al portal de la STyFE en la siguiente liga de Internet: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo.

Requisitos

Residencia en CDMX: Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar)

Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar) Edad mínima: Tener al menos 18 años al momento de la solicitud.

Tener al menos 18 años al momento de la solicitud. Separación involuntaria del empleo: Haber sido despedido sin causa justificada. No aplica si renunciaste voluntariamente, fuiste suspendido o trabajas en el sector informal sin contrato

Haber sido despedido sin causa justificada. No aplica si renunciaste voluntariamente, fuiste suspendido o trabajas en el sector informal sin contrato Cotización al IMSS: Haber cotizado al menos 52 semanas (un año) en los últimos cinco años al Instituto Mexicano del Seguro Social. Debes presentar tu Número de Seguridad Social

Haber cotizado al menos 52 semanas (un año) en los últimos cinco años al Instituto Mexicano del Seguro Social. Debes presentar tu Número de Seguridad Social Ingreso mínimo previo: Haber percibido un salario mínimo o superior en tu último empleo

Haber percibido un salario mínimo o superior en tu último empleo No recibir otros apoyos: No estar recibiendo pensión por jubilación, otro subsidio similar o estar empleado formalmente

Deberás ingresar los datos de tu expediente Llave CDMX, por lo que recuerda tener este registro; una vez dentro, deberás llenar todos los campos para el pre-registro del seguro de desempleo activo de la siguiente manera:

Ingresa a la sección "Seguro de Desempleo" o "Solicitudes en Línea". Crea una cuenta o inicia sesión: si no tienes, regístrate con tu correo, CURP y teléfono. Completa el formulario en "Solicitar Seguro de Desempleo". Revisa tus cotizaciones al IMSS: el sistema solicitará tu NSS para consultar automáticamente tus semanas cotizadas. Firma y envía: utiliza tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) o confirma con tu e.firma del SAT.

Además, deberás adjuntar en el portal, tu documentación original, completa y legible en formato PDF, JPG o PNG. Recuerda verificar que toda la información sea correcta.

Documentos requeridos

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

Identificación oficial

Finiquito o carta de despido de la empresa

Constancia de semanas cotizadas del IMSS

El registro estará abierto hasta las 23:59 horas de este martes 9 de septiembre.

El apoyo de seguro de desempleo se otorga a la población residente de la Ciudad de México mayores de 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos, que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la CDMX.

Con información de SUN

