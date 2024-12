Profeco: Juguetes que no se recomienda adquirir por tener fallas

Por temporada navideña la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó 680 pruebas a 40 modelos de 25 marcas de juguetes entre los cuales encontraron fallas, desprendimiento de pintura y rebabas, entre otros defectos.

En el estudio de calidad la Procuraduría encontró que hay desprendimiento de pintura en los siguientes juguetes: Súper Mario Movie Toad, Spin Master Gabby´s dollhouse, Baby Alive Bebé dulce bailarina y Playmobil Cuidadora con animales.

Se encontraron rebabas en Adventure Force Vehículo de rescate, Polly Pocket Limusina de lujo, Red Box Take apart racer with power drill, Hasbro Gaming Monopoly, Mi Alegría Fábrica de pelotas, Spin Master Kinetic sand, Prinsel Shopping trolley y Prinsel Sweet unicornio elite carriolita.

La Profeco dijo que tras analizar cuatro muñecas encontraron que a tres se les desprende el pelo: Mattel Barbie Puppy party GXV75, Rainbow World Muñeca con accesorios y Spin Master Gabby´s dollhouse.

"Al comprar juguetes, la Profeco recomienda considerar la edad, gustos y habilidades del niñ@, leer y guardar los instructivos, así como la garantía, y poner atención a las advertencias de uso", dijo la Profeco. Podrás encontrar el estudio siguiendo ESTE enlace.

SV