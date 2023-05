El café soluble es ideal para prepararlo en casa o en la oficina, no requiere un proceso complicado de elaboración, por lo que basta tener agua caliente para obtener una bebida lista para ingerir; sin embargo su consumo en exceso resultaría perjudicial, pues expertos indican que se puede desarrollar una adicción a esta sustancia y que no da energía, sino oculta los síntomas del cansancio.

Alguna vez has escuchado que el café puede ayudar a mantenerse alerta y activo; sin embargo, se debe tener mucho cuidado con estos datos sueltos, pues aunque cuentan con el respaldo de investigaciones de universidades y centros prestigiosos, las advertencias son claras: se trata de una bebida que también tiene muchas contraindicaciones.

En el mercado hay marcas de café soluble y la relación calidad- precio está ligada, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hay algunas que no cumplen con lo que ofrecen en su etiquetado, pero si lo que estás buscando es un producto de calidad, tenemos las siguientes recomendaciones.

3 cafés solubles que sí son buenos

Al igual que en el café de grano, en el soluble el precio también cambia de una marca a otra, la Profeco analizó 12 marcas que en su etiqueta dicen ser puros, pero la realidad mostró que muchos de ellos no son así, sino ensambles que aunque pueden no llegar a ser malos para la salud mienten, pues no estás comprando lo que ofertan. No obstante las que sí cumplen son:

Garat gourmet café soluble 100% arábica.

Jacobs gourmet suave blend.

Nescafé clásico café soluble.

El cultivo del café o cafeto es uno de los más importantes del mundo, su planta es un arbusto que pertenece a la familia de las rubiáceas, originario del sur de Asia y África subtropical.

Hay por lo menos 25 especies principales, las dos más importantes desde el punto de vista económico son Coffea arabica (café arábica) y el Coffea canephora.

Las variedades más conocidas de la primera son typica y borbón, y de la segunda la robusta. Otras dos especies que también se cultivan, pero en menor escala son Coffea liberica (café libérica) y Coffea dewevrei (excelsa).

La marca CAFIVER, citada en el estudio de la Revista del Consumidor, posee los niveles de cafeína dentro de los límites establecidos en las normas nacionales e internacionales, las cuales indican que la mayoría de las personas adultas sanas que consumen menos de 400 miligramos de cafeína al día no experimentan dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, micción frecuente, taquicardia o temblores musculares; síntomas que, según los estudios en la materia, son característicos en algunos consumidores que sobrepasan este nivel de ingesta.

También, la Profeco determinó que CAFIVER Negro Café presentó un contenido de 3.5g de cafeína por cada 100 gramos de producto, siendo el límite 4g. CAFIVER también cumple en todas sus presentaciones al 100% con la Norma Oficial de etiquetado. Nuestras tablas nutrimentales son claras y apegadas al reglamento.

Una taza de café, para muchos, es ideal para empezar el día, pues da energía, activa y despierta gracias al contenido de cafeína, la cual actúa en el sistema nervioso central, manteniéndonos en estado de alerta o concentración evitando la somnolencia, mejorando el rendimiento tanto mental como físico.

Por su alto contenido de cafeína tiene propiedades diuréticas, vasoconstrictoras de la circulación craneal y estimulantes sobre el sistema nervioso. Además de la cafeína, también contiene sustancias capaces de retardar o prevenir la oxidación de las células. Se considera que son los fitosteroles los mayores responsables de su actividad antioxidante, junto con el ácido clorogénico y otros flavonoides.

Según especialistas, la infusión de café podría ser utilizada para controlar dolores leves que no tienen una causa grave, pues contiene componentes con propiedades analgésicas, como el ácido caféico, escopolatina y tiamina, así que expreso, capuchino, frapuchino, con leche, con jarabe, con licor, frío, caliente, con o sin azúcar o como lo quieras tomar, pues existen una y mil formas de preparar café según los gustos y preferencias del consumidor.

El instantáneo tiene menos cafeína

La cafeína es el estimulante más consumido en el planeta y el café es su mayor fuente comestible. No obstante, el café instantáneo por norma general contiene un tanto menos de cafeína que el café normal.

Una taza de café instantáneo que contenga una cucharadita de polvo puede contener 30-90 mg de cafeína, al paso que una taza de café normal contiene 70-140 mg.

Puesto que la sensibilidad a la cafeína cambia de un individuo a otro, los cafés instantáneos pueden ser una opción mejor para quienes precisan reducir su consumo de cafeína.

Este café asimismo está libre en forma descafeinada, que contiene todavía menos cafeína. El exceso de cafeína puede ocasionar ansiedad, trastornos del sueño, inquietud, trastornos estomacales, temblores y latidos veloces del corazón.

¿Qué es el café instantáneo?

El café instantáneo es un tipo de café hecho con extracto de café seco. Como en el caso del café normal, el extracto se hace preparando granos de café molido, aunque es más concentrado. Hay dos formas principales de hacer café instantáneo:

Secado por pulverización: el extracto de café se pulveriza con aire caliente, que seca rápidamente las gotas en un polvo fino o en pequeños trozos.

Liofilización: el extracto de café se congela y se corta en pequeños trozos, que luego se secan a bajas temperaturas al vacío.

Ambos métodos preservan la calidad, el aroma y el sabor del café.

La forma más común de hacer café instantáneo es añadir una cucharadita de polvo de café a una taza de agua caliente. La fuerza del café se puede ajustar fácilmente añadiendo más o menos polvo a su taza.

Contiene antioxidantes y nutrientes

El café es la mayor fuente de antioxidantes en la dieta moderna. Se cree que su alto contenido de antioxidantes es responsable de muchos de sus beneficios para la salud.

Al igual que el café normal, el instantáneo contiene muchos antioxidantes poderosos. Según un estudio, el café instantáneo puede contener cantidades aún más altas de algunos antioxidantes que otras formas de café debido a la forma en que se procesa.

Además, una taza estándar de café instantáneo contiene sólo 7 calorías y pequeñas cantidades de potasio, magnesio y niacina (vitamina B3).

CR