Presidenta del TEPJF rechaza participar en consulta por NAICM

"¿A votar? No. En eso no intervengo, porque no es electoral", expresó la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora.

La magistrada declinó opinar sobre el ejercicio promovido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ya que no es un mecanismo electoral.

También, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, descartó manifestarse sobre la consulta, pero por respeto a los actores políticos involucrados.

Es un momento propicio para trazar las primeras conclusiones sobre el desarrollo de nuestro proceso electoral 2018: @JanineOtalora pic.twitter.com/fYVNSUcpHH — TEPJF (@TEPJF_informa) 25 de octubre de 2018

"Por responsabilidad institucional y por deferencia con todos los actores políticos, yo no tengo nada que opinar", indicó.

En cambio, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dijo que pensará si va o no a votar más tarde, "no lo he decidido", sostuvo.

Los tres participaron en la apertura de la XIV Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), en la que la ministra María Elena Wapenka, del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, entregó la presidencia del organismo a la magistrada Janine Madeline Otálora, del TEPJF, al INE y su presidente, Lorenzo Córdova.

SC