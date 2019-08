Posible colusión de Peña y Meade en presuntos desvíos debe indagarse, afirma juez

La posible colusión del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de Sedesol, José Antonio Meade, en los presuntos desvíos millonarios de la dependencia debe ser investigada, sugirió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Previo a vincular a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, supuestamente cometido durante su administración en Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el juez consideró que si Enrique Peña Nieto fue informado por la ex funcionaria de los desvíos en ambas dependencias, debe ser investigado.

"Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex presidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no", señaló el juez.

Esto, debido a que la FGR afirmó que Robles sabía de las irregularidades cometidas en la contratación directa de entes públicos pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al ex presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de la ex titular de Sedesol afirmó que sí notificó a Peña Nieto de estas conductas que forman parte de los pliegos de observaciones que la ASF emitió a la dependencia.

"Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete", citaron los abogados a Robles.

El juez observó que la defensa de Robles no exhibió ningún documento que acredite su dicho y que, de haberle hecho de su conocimiento por escrito de los desvíos y no presentar ese o esos oficios ante la FGR, entonces Robles estaba encubriendo a Enrique Peña Nieto.

Los abogados de Robles también intentaron acreditar la inocencia de su cliente al afirmar que en la acta de entrega recepción de la Sedesol a José Antonio Meade, le informó de las observaciones de la ASF que estaban pendientes de solventar para que su administración lo hiciera.

"Esto es una joya", afirmó el juez, "y no lo trajeron por casualidad".

Emplazó a la defensa de Robles para que a más tardar el 16 de agosto próximo entregue copia certificada o notariada para que el ministerio público determine si investigará a Meade por no cumplir su obligación como titular de Sedesol.

Durante la diligencia que duró 12 horas en el Reclusorio Sur el juez impuso a Robles la medida de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Martha.

Esto, debido al riesgo de fuga que representa y a que no acreditó tener arraigo en la ciudad de México debido a su falta de empleo y a que se desconoce si realmente habita en la capital del país.

