Juez vincula a proceso a Rosario Robles; irá a Santa Martha Acatitla

Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol, y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria.

Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol).

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la ex funcionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Advirtieron que las conductas de la ex secretaria de Estado podrían alcanzar una pena máxima por 23 años de prisión, además de que el hecho de reponer más de cinco mil millones de pesos es prácticamente imposible.

Con voz entrecortada por sollozos que intentó disimular, Rosario Robles Berlanga pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que estaba fuera del país, pero regresó para enfrentar el proceso que se le sigue.

Resaltó que vive desde hace 24 años en la misma casa, "soy una mujer que he vivido de mi trabajo", y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras firmar que que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: "Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia".

La ex funcionaria federal en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto dijo que no tiene los millones de pesos para irse a vivir a Canadá y luego de regresar a México.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso de Rosario Robles.

