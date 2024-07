La estatua de Poseidón fue colocada en el Puerto Progreso de Yucatán a finales de mayo. Sin embargo, debido a la proximidad del huracán Beryl y la presión remanente Chris en el país, algunas personas ahora desean que se retire.

Esta figura ornamental aparentemente ha adquirido una connotación negativa entre los habitantes de Yucatán, quienes atribuyen l as intensas lluvias al enojo de Chaac, la deidad maya de la lluvia, por la instalación de la estatua. Una mujer ya había culpado a la estatua por las fuertes precipitaciones.

Con el huracán Beryl a pocos días de impactar Cancún en Quintana Roo, un grupo de personas organizó un evento en Facebook para destruir la estatua de Poseidón. La convocatoria se hizo para el 15 de julio y, aunque no se planeaba un encuentro real para derribar o dañar la figura, muchas personas se indignaron y tomaron en serio la idea de destruir a Poseidón. El organizador del evento tuvo que eliminarlo de Facebook. El mensaje publicado decía:

“Mensaje para la comunidad: Muchas gracias por su apoyo, de verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en unas horas llegar hasta 35,000 personas, eso no lo esperaba, y salir en 3 noticieros locales. Pero he recibido muchos comentarios de odio y amenazas y no quiero que se descontrole. Los tqm a todos los que se divirtieron.”

La intención original del evento viral era manifestar descontento por la presencia de la estatua, y el objetivo de “destruirla”, aunque no literal, era entregar los restos de Poseidón a Chaac, pues se creía que su presencia había irritado a la deidad maya.

¿Quién es Chaac?

Chaac es una de las divinidades más relevantes en la mitología maya. Es el dios de la lluvia, los rayos y el trueno, esencial para la agricultura y la fertilidad de la tierra. Chaac es frecuentemente representado con rasgos anfibios o reptilianos, como colmillos y una trompa en forma de hocico, similar a la de un elefante.

Chaac desempeña un rol fundamental en la cosmovisión maya, ya que se creía que controlaba los ciclos de lluvia necesarios para el cultivo del maíz y otros productos esenciales para la subsistencia. Los rituales dedicados a Chaac a menudo incluían ceremonias y ofrendas para asegurar buenas cosechas y evitar sequías.

Además, Chaac no es una deidad única; se le considera una entidad múltiple, a veces representado en los cuatro puntos cardinales como “Chacs menores”, cada uno responsable de los diferentes tipos de lluvia y fenómenos climatológicos.

