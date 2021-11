¿Por exceso de masturbación? Viralizan supuesto cierre de baños por esta razón

Un mensaje que alerta del cierre temporal de las instalaciones sanitarias de la Preparatoria Tec Campus Santa Catarina en Nuevo León se volvió viral hace unos días en las redes sociales, pues se asegura que la medida respondió a los daños a la infraestructura ocasionados por el exceso de “fluidos seminales”.

“AVISO!!! Alumnos de la Prepa Tec Campus Santa Catarina. Lean cuidadosamente: Nuestros inodoros están ESTRICTAMENTE diseñados para retener orina, heces, y papel sanitario, ¡NO FLUIDOS SEMINALES! Debido a un exceso de masturbación en nuestros baños una tubería ubicada en el edificio 1 colapsó" (sic), se lee en el mensaje que supuestamente fue colocado en los baños. "La explosión fue causada por un acumulamiento de semen, lo cual causó que la pipa se tapara y explotara", continúa.

La imagen compartida en Twitter desde la cuenta "Out of Context Monterrey" (@MtyOutOfContext) corresponde a la de una pantalla de computadora y según algunos usuarios, las instalaciones de dicho plantel educativo sí se mantuvieron cerradas, pero aseguran que dicho aviso no es real.

Se trataría de un mensaje de broma que algún miembro de la comunidad estudiantil realizó para explicar las razones por las que los baños se mantuvieron fuera de funcionamiento.

"Contexto: En Tec Santa Catarina cerraron los baños y algún chistoso imprimió de esos posters y los colocó en los baños para que parezcan reales, pero según lo que yo sé, no son oficiales", explicó en Twitter el usuario @Shinonome530.

El mensaje que circuló en redes sociales hace un llamado a los estudiantes a recordar que "la masturbación en los baños del Tec está prohibida" y que el daño a las tuberías causará que los baños estén fuera de uso temporalmente.

Rápidamente otros estudiantes del plantel se sumaron a la conversación, asegurando que efectivamente alguien había impreso dichos avisos y que se trataba de una broma que algunos internautas ya estaban tomándose en serio. Por su parte, la institución educativa no ha emitido su postura con respecto a esta situación o si habría alguna sanción para quien haya ideado dicha broma.