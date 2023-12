Pobladores de Texcatitlán piden armarse; gobernadora rechaza autodefensas

"¡Que nos den armas, nos queremos defender!", afirmó una mujer al frente de un grupo de pobladores de Texcapilla, quien afirmó que ya no quieren vivir con miedo a que lleguen los extorsionadores nuevamente.

"Que les hagan una casa, un cuartel a los soldados para que nos apoyen y no se vayan", opinaron casi a gritos. "¡Que nos den armas a los hombres y a las mujeres, a las que estemos dispuestas", "Nos queremos defender, si puede que nos den chalecos antibalas, que nos den armas, queremos permisos para tirar!", afirmó decidida la vecina de Texcapilla, luego de que pobladores enfrentaron a integrantes de un grupo delictivo el pasado viernes, que dejó un saldo de 14 muertos, 11 de ellos delincuentes extorsionadores.

"Ahorita no se llevaron a nadie de la comunidad, porque no hallaron crimen, no encontraron culpables, pero si ellos supieran, si la gente de la comunidad señalara a alguien, ¡se lo llevan al bote!, pero a ellos nunca los agarran, nunca los detienen, nomás les dan una corretiza y se van". "Y después el mero jefe, ese que está en su sillón en México, sentado el presidente, él está ganando y él no hace nada. ¡Queremos justicia y queremos paz!", afirmó a gritos.

Queremos policía de lleno en Texcaltitlán. Si "tenemos miedo que estén infiltrados, de mil hay uno o dos, que pasan información, pero como les dije, yo sé que van a venir y van a dar piso, ¡pero con gusto hay que esperarlos!", afirmó segura.

"Como dice la canción … ¡Con gusto espero la muerte en mi casa!". "¡Con Texcapilla, ni con Texcaltitlán ya no se meten porque estamos dispuestos a defender!", afirmaron pobladores antes de ingresar a reunirse con la gobernadora Delfina Gómez, quien llegó la tarde fría de este 11 de diciembre a esta comunidad ubicada en las faldas del Nevado de Toluca.

Tras la reunión la gobernadora rechazó que la creación de autodefensas sea la solución en este conflicto, " la intención es no crear más situaciones de enfrentamiento", sino al contrario garantizar la seguridad. De ahí la presencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías estatales.

Delfina Gómez garantiza apoyo a pobladores de Texcapilla

"Vine a ver de primera fuente cómo está la situación en el área" y "a manifestar mi solidaridad y apoyo moral a los habitantes de Texcaltitlán, especialmente a quienes perdieron a sus seres queridos y a los heridos", afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en entrevista luego de reunirse con pobladores de Texcapilla tras los hechos violentos registrados el 8 de diciembre en que fallecieron 14 personas, tres de ellos habitantes de esta comunidad.

Delfina Gómez informó en entrevista sobre los apoyos que van a otorgar a los pobladores de Texcapilla, "primero apoyar a los que perdieron a algún ser querido, se les va apoyar económicamente; segundo, a los heridos se les sigue atendiendo- médicamente- pero además, se les va a apoyar de forma permanente con una despensa , para que tengan la seguridad que tendrán que comer. Por otro lado, están pidiendo atención médica, vamos a traer para su recuperación mental y física; la escuela para los pequeños, se va a trabajar para que no se pierdan los contenidos académicos. Un trabajo social con mayor presencia aquí del Gobierno del Estado de México", ofreció.

"Las clases como tal no se reactivarán hasta asegurar que realmente hay condiciones -de seguridad- necesarias, pero si lo podemos hacer después de hacer una evaluación", quizá después de las vacaciones, admitió Delfina Gómez.

La gobernadora señaló que "nos queda claro que si no hay un trabajo de inteligencia y un trabajo de coordinación entre los diferentes niveles de seguridad", no se podrá avanzar. "El hecho de venir aquí, que es nuestra obligación, les da mucha tranquilidad a los ciudadanos".

"Dicen que al menos no nos olvidan, porque de repente se sienten abandonados, nosotros estamos viviendo aquí todo y las autoridades por allá tranquilas", afirmó Delfina Gómez.

Acompañada del secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; del secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, y del comandante de la 22 Zona Militar, José Martín Luna, la gobernadora habló del reforzamiento de la seguridad permanente no sólo en este municipio, sino en toda la zona Sur de la entidad.

El general José Martín Luna de la Cruz, comandante de la 22 Zona Militar informó que se va a establecer un cuartel permanente de la Guardia Nacional en esta área. "Por lo pronto atender las necesidades más apremiantes de los productores que es sacar la cosecha, porque las tienen que comerciar, tienen que ir a venderlas para poder sobrevivir".

"Vamos a incrementar la presencia de personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano así como de policías de los tres niveles y paulatinamente vamos a ir incrementado" el estado de fuerza, para garantizar una presencia permanente.

"Tenemos bases de Operaciones que están aquí desde el primer día y vamos a incrementar a partir de hoy y paulatinamente hasta asegurar completamente toda el área", afirmó José Martín Luna.

En Texcapilla "se va a construir una compañía de la Guardia Nacional, con 120 elementos, con un helipuerto, más aparte presencia permanente del Ejército Mexicano y de policía estatal", aseguró el militar.

"Estamos en pláticas con los pobladores porque necesitamos un predio. Vamos a establecer filtros carreteros en todos los puntos que ellos aquí mismo han manifestado dónde quieren la seguridad", indicó Luna de la Cruz.

¿Es posible sacar al narco del sur del Edomex?

¿Es posible sacar al narco del Sur del Estado de México? Preguntó una reportera al secretario de Seguridad mexiquense, quien seguro respondió "Si es posible" y para garantizar la seguridad en esta región "lo que estamos viendo aquí es una presencia muy fuerte, no podemos hablar de número pero son por encima de mil el número de elementos que están en la región, en la zona, si está la seguridad garantizada", enfatizó Andrés Andrade.

"Estamos trabajando en un esquema de seguridad perimetral, para blindar el resto de las zonas, identificar a los generadores de violencia, desactivarlos con la presencia de fuerzas federales. Es un trabajo que se hace todos los días", aseguró el secretario de Seguridad mexiquense.

En este trabajo hay "un componente específico de inteligencia y contrainteligencia para detectar y desactivar los riesgos internos y externos", lo que implica además una depuración de la policía estatal, admitió el secretario de Seguridad del Estado de México.

Civiles se enfrentan a La Familia Michoacana

La Secretaría de Seguridad del estado de México confirmó que fueron 11 personas las que fallecieron como resultado del enfrentamiento entre civiles e integrantes de una célula delictiva en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, en la zona sur de la entidad mexiquense, de ellos ocho pertenecían a una célula delictiva y tres más eran pobladores del lugar.

De acuerdo con pobladores, los delincuentes pertenecen a un brazo de La Familia Michoacana, que los extorsionaba. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de diciembre. En el lugar también fueron calcinadas varias unidades en las que presuntamente viajaban los civiles armados, de forma preliminar señalan la quema de tres unidades, camionetas particulares.