El número de muertos tras el enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y pobladores de Texcaltitlán, localidad ubicada en el Estado de México, subió a 14.

La Fiscalía estatal indicó que también se reportaron cuatro heridos y dos desaparecidos.

La corporación precisó que 11 fallecidos eran sicarios; los otros tres, habitantes.

Si bien la dependencia no confirmó qué fue lo que originó el hecho violento, en redes sociales se destacó que fue porque los criminales cobraban “derecho de piso” a las personas.

En un comunicado oficial, sólo especificó que la Guardia Nacional se integró a las labores de vigilancia y pidió a la población “mantener el control tras la emergencia”.

Medios locales afirmaron que miembros del grupo criminal “La Familia Michoacana” se habían presentado en el pueblo para exigir a los agricultores locales un pago por cada metro cuadrado de terreno cultivado. Sin embargo, los inconformes los citaron en un campo de futbol, los rodearon y los golpearon con distintos objetos como machetes mientras se escuchaban detonaciones de armas de fuego.

Ante esto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, Eric Sevilla, hizo un llamado para que el Gobierno estatal ejerza la autoridad que le corresponde y prive el Estado de Derecho en todo el territorio mexiquense.

Los pobladores abatieron a 11 delincuentes y quemaron sus vehículos. ESPECIAL

Gobierno del Estado de México confirma la muerte del “Payaso”

Durante el enfrentamiento registrado el viernes entre pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán e integrantes de La Familia Michoacana, fue abatido el líder de la plaza identificado como Rigoberto de la Sancha Santillán, alias “Payaso”, uno de los objetivos prioritarios de la FGJEM.

“En este momento se tiene la confirmación de que uno de los privados de la vida es este líder criminal, encargado de la zona y un par de sicarios de alto y mediano nivel, objetivos prioritarios”, puntualizó Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.

En conferencia de prensa la gobernadora Delfina Gómez indicó que este hombre era uno de los más buscados, junto con dos mandos, uno superior y uno de mediano nivel, quienes también fueron abatidos por los pobladores de Texcapilla, cuando en el campo de futbol arremetieron en contra de estas personas identificadas como integrantes de una célula de extorsión de La Familia Michoacana.

Acompañada por el Fiscal general José Luis Cervantes Martínez, el secretario de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, además de representantes de la Guardia Nacional, La Marina y la Sedena, la gobernadora afirmó que desde el primer momento de los hechos mantuvieron comunicación y coordinación, se realizó un amplio despliegue policial para garantizar la paz y mantener el orden en esa localidad.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a evitar que los jóvenes consuman drogas, por lo que refirió que es necesario combatir al narcotráfico para acabar con la extorsión de los grupos criminales, situación que provocó el conflicto en el Estado de México.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le damos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil”, dijo.

LAMENTAN DE MUERTE DE DELEGADO

“Nos mostró qué hacer con esos perros”: Pobladores de Texcaltitlán

Pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán del Estado de México, lamentaron la pérdida del delegado, Noé Olivares Alpizar, uno de los tres civiles que murieron tras el enfrentamiento con integrantes de la Familia Michoacana.

Durante el enfrentamiento también fue abatido el líder de la plaza identificado como Rigoberto de la Sancha Santillán, alias “Payaso”, uno de los objetivos prioritarios de la FGJEM.

“Nos mostró lo que debemos hacer con esos perros de la Familia Michoacana”, expresaron los pobladores y, de acuerdo con publicaciones realizadas tanto en Facebook como en “X”, vecinos de Texcapilla lamentaron la pérdida de Olivares Alpizar representa para la comunidad.

“Don Noé Olivares Alpizar sin duda serás recordado como los grandes, reuniste a la gente trabajadora y honesta de tu pueblo, tal como lo hizo alguna vez Miguel Hidalgo y Costilla la noche del grito de dolores… tu muerte y la muerte de tus compañeros no será en vano! son nuestros héroes!”, se lee en una publicación.