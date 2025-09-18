Bajo el primer año de gobierno de Adán Augusto en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de seguridad del Estado— no tardó en fundar "La Hermandad" o, también llamado, “Cártel Policiaco”. Mismo que controló el tráfico de migrantes, el robo de combustible, venta de drogas, trata de personas y las actividades ilícitas en antros y bares.

No obstante, su alianza con el Cártel Nueva Generación (CNG) para enfrentar al Cártel del Golfo —con una terrible e histórica presencia en el sureste del país—, provocó una fractura que derivó, en diciembre de 2023, en el surgimiento de dos facciones criminales:

"La Barredora" y la facción alineada al CNG en Tabasco, que todavía mantienen una disputa territorial.

De acuerdo con autoridades federales, la ruptura se ocasionó porque Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado” —recién aprehendido— quería entregar la plaza al CNG tras la salida de Bermúdez Requena de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, lo que desató una ola de violencia en la entidad entre 2023 y 2024.

La terrible ola de violencia que azotó Tabasco bajo "La Barredora"

La disputa fue cruentísima y, lo que hoy se conoce como "La Barredora" quedó al mando de Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", mientras que la facción afín al CNG quedó al mando de Daniel Hernández Montejo, "El Hache", "El Prada" o "El Chichirria", quien continúa siendo buscado por las autoridades federales.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de violencia eran inquietantes: los asesinatos se incrementaron un 202% — al pasar de 234 en 2023 a 707 en 2024—; con diversos hechos que incluyeron víctimas decapitadas, enfrentamientos armados entre las dos facciones y narcobloqueos.

La facción subordinada al CNG heredó parte de la red de contactos, además del brazo armado de “La Barredora”. Estos operaban bajo un esquema militarizado, a cargo de Efraín Luna Oliva, "El 50" o “El Tostón”; expolicía tabasqueño líder regional de ese grupo.

